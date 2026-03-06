Στα 2 δισ. ευρώ τα κέρδη της Lufthansa - Αβεβαιότητα το 2026 λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας

Άνοδο εμφάνισαν τα κέρδη της Lufthansa για το σύνολο του 2025, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή γερμανική αεροπορική εταιρεία.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη για το σύνολο του περασμένου έτους διαμορφώθηκαν στα 2 δισ. ευρώ, έναντι 1,6 δισ. ευρώ για το 2024. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της εταιρείας είχαν προβλέψει κέρδη στα 1,9 δισ. ευρώ.

Το περιθώριο λειτουργικού κέρδους έφτασε στο 4,9% από 4,4% το 2024.

Η Lufthansa επιθυμεί να αυξήσει τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους σε 8-10% μεταξύ 2028 και 2030, αλλά οι απεργίες των εργαζομένων, όπως η πιο πρόσφατη στις 12 Φεβρουαρίου, έχουν δυσκολέψει την προσπάθεια της εταιρείας να μετριάσει τις απώλειες κερδών.



Η εταιρεία πρόσθεσε ότι οι προοπτικές για το 2026 είναι ασαφείς λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, εν μέσω και του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Προβλέπει αύξηση της χωρητικότητας κατά 4%, καθώς και αύξηση των εσόδων και του περιθωρίου κέρδους της.