Οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν δύο φορές το απόγευμα της Πέμπτης γύρω από τη βρετανική αεροπορική βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται.

Σύμφωνα με το Sky News, δημοσιογράφοι και προσωπικό της βάσης οδηγήθηκαν εσπευσμένα στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων, ενώ στρατιώτες με αλεξίσφαιρα γιλέκα πήραν θέσεις προστασίας στο έδαφος. Το περιστατικό κράτησε μόνο λίγα λεπτά, ωστόσο ανέδειξε τον αυξημένο κίνδυνο για το νησί, που βρίσκεται κοντά στον Λίβανο και στη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ, στενό σύμμαχο του Ιράν.

Το σύστημα προειδοποίησης της βάσης θεωρείται σχετικά απλό και δεν παρέχει ακριβείς πληροφορίες για το είδος της απειλής, όπως συμβαίνει με το αντίστοιχο ισραηλινό σύστημα. Έτσι, οι συναγερμοί ενεργοποιούνται προληπτικά ακόμη και όταν δεν έχει επιβεβαιωθεί εισερχόμενη επίθεση.

Παρά τα μέτρα ασφαλείας, την Κυριακή ένα μικρό drone κατάφερε να διαπεράσει την άμυνα της βάσης. Πέταξε χαμηλά πάνω από τη θάλασσα χωρίς να εντοπιστεί και χτύπησε υπόστεγο που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία αμερικανικών κατασκοπευτικών αεροσκαφών U-2, ανοίγοντας τρύπα στην οροφή του κτιρίου.

Το συγκεκριμένο υπόστεγο, μαζί με τα αεροσκάφη που σταθμεύουν δίπλα του, είναι ορατό ακόμη και σε δορυφορικές εικόνες στο Google Maps, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο στόχος πιθανόν να μην επιλέχθηκε τυχαία.

Η ανάπτυξη ενός βρετανικού αντιτορπιλικού (destroyer) στην Κύπρο, θα καθυστερήσει έως την επόμενη εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι η επιλογή αυτή υπήρχε ήδη για εβδομάδες, σύμφωνα με δηλώσεις του Βρετανού Υπουργού Άμυνας Τζον Χίλι. Αντιθέτως, όπως σημειώνει το Sky News η γαλλική φρεγάτα, Languedoc, έφτασε άμεσα στην περιοχή, έχοντας τη δυνατότητα να αποπλεύσει χωρίς καθυστέρηση.

Η Βρετανία έχει ήδη ενισχύσει την άμυνα της βάσης στέλνοντας έξι μαχητικά F-35, τα οποία πλαισιώνουν τα οκτώ Typhoon που σταθμεύουν μόνιμα στο νησί. Ορισμένα από αυτά τα αεροσκάφη έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για την κατάρριψη drones πάνω από την Ιορδανία τις τελευταίες ημέρες.

Παράλληλα έχουν αναπτυχθεί επίγεια συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας μικρού βεληνεκούς, ενώ ελικόπτερα Wildcat με δυνατότητα εντοπισμού drones αναμένεται να φτάσουν σύντομα στην Κύπρο. Όταν ρωτήθηκε αν η Βρετανία θα μπορούσε να συμμετάσχει και σε επιθετικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ο υπουργός Άμυνας απέφυγε να αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο.

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή