Πετρέλαιο: Προβλήματα στον εφοδιασμό της Ασίας από την κρίση στη Μέση Ανατολή

Οι traders πετρελαίου στην Ασία προσπαθούν να εξασφαλίσουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν περιορίζει τις αποστολές από βασικούς προμηθευτές της Μέσης Ανατολής μέσω των Στενών του Ορμούζ, ωθώντας τους να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού στη Δύση.

Η έλλειψη πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την προμήθεια καυσίμων για την τροφοδοσία των πλοίων, με τις τιμές σε βασικά λιμάνια όπως η Σιγκαπούρη να αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω τις επόμενες εβδομάδες, αυξάνοντας το κόστος ανεφοδιασμού για τους πλοιοκτήτες. Αυτές οι υψηλότερες δαπάνες θα μεταφραστούν σε αυξημένες τιμές για τις εταιρείες που μεταφέρουν εμπορεύματα.

Οι προσδοκίες για αυξανόμενη έλλειψη προκάλεσαν απότομη άνοδο στις αγορές πετρελαίου αυτή την εβδομάδα, ειδικά για το πετρέλαιο με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο, το οποίο προέρχεται συνήθως από τη Μέση Ανατολή.

Οι όγκοι των εξαγωγών πετρελαίου που διέρχονται από τα Στενά και προορίζονται για την Ασία ανέρχονται συνήθως σε 1,2 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ανά μήνα, ή περίπου 246.000 βαρέλια ανά ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler, με περίπου το 70% να καταλήγει στη Νοτιοανατολική Ασία.

Συνολικά, οι εξαγωγές πετρελαίου μέσω του Ορμούζ ανέρχονται συνήθως σε περίπου 3,7 εκατομμύρια τόνους ανά μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Η διακίνηση των δεξαμενόπλοιων είναι τώρα περίπου 90% χαμηλότερη από την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την ανάλυση της Kpler για τη δραστηριότητα των πλοίων.

«Όταν ένα τόσο μεγάλο μερίδιο του παγκόσμιου συμπλέγματος υψηλής περιεκτικότητας σε θείο εξαρτάται από ένα μόνο σημείο συμφόρησης, ακόμη και μια μερική διακοπή της διακίνησης μπορεί να περιορίσει γρήγορα τις ισορροπίες και να ενισχύσει τη μεταβλητότητα των καυσίμων», δήλωσε ο Σουμίτ Ritolia, επικεφαλής αναλυτής για τη διύλιση και τη μοντελοποίηση εφοδιασμού στην Kpler.

Οι τιμές των καυσίμων υψηλής περιεκτικότητας σε θείο που παραδίδονται στη Σιγκαπούρη, τον μεγαλύτερο κόμβο ανεφοδιασμού πλοίων στον κόσμο, έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 40% από την έναρξη του πολέμου, ενώ οι τιμές των καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 30%.

Μέρος του εφοδιασμού με καύσιμα υψηλής περιεκτικότητας σε θείο θα μπορούσε να προέλθει από δυτικά διυλιστήρια, αν και οι εξαιρετικά υψηλές τιμές των δεξαμενόπλοιων καθιστούν την εμπορική οικονομία εξαιρετικά δύσκολη, σύμφωνα με εμπόρους καυσίμων.

«Όλοι αγωνίζονται να βρουν πετρέλαιο για το δεύτερο μισό του Μαρτίου. Τα δεξαμενόπλοια είναι πολύ ακριβά και η αρμπιτράζ προς τη Σιγκαπούρη έχει κλείσει», δήλωσε ένας έμπορος με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Οι πιθανές πηγές εφοδιασμού περιλαμβάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό, σύμφωνα με εμπόρους, αλλά οι ποσότητες είναι ανεπαρκείς. Μια άλλη πιθανή πηγή είναι η Βενεζουέλα, αλλά τα φορτία αυτά έχουν παραμείνει στη Δύση μέχρι στιγμής φέτος.

«Προφανώς υπάρχει και η Ρωσία, αλλά αυτά τα βαρέλια παραμένουν ευαίσθητα για ορισμένους αγοραστές», δήλωσε ένας άλλος έμπορος. Τα ρωσικά καύσιμα παραμένουν υπό κυρώσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Το ιρανικό καύσιμο πετρέλαιο υπόκειται επίσης σε μακροχρόνιες κυρώσεις, αλλά η Κίνα συνεχίζει να το αγοράζει. Ωστόσο, αυτές οι αποστολές έχουν επίσης σταματήσει λόγω της σύγκρουσης.