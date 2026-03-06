Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δηλώνουν ότι έχουν καταφέρει σοβαρά πλήγματα στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, προαναγγέλλοντας παράλληλα κλιμάκωση των επιθέσεων τις επόμενες ημέρες.

Όπως σημειώνουν οι Times of Israel, ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι τα συνεχόμενα κύματα αεροπορικών επιδρομών έχουν καταστρέψει περίπου το 80% των ιρανικών συστημάτων αεράμυνας και το 60% των εκτοξευτών πυραύλων της χώρας. Προειδοποίησε ωστόσο ότι «η απειλή δεν έχει ακόμη εξαλειφθεί».

Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του, βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν έπληξε περιοχή στο κεντρικό Ισραήλ. Σύμφωνα με τις αρχές, η επίθεση προκάλεσε φωτιά και υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι οι ιρανικές επιθέσεις έχουν μειωθεί δραστικά από την έναρξη του πολέμου. Όπως ανέφερε, οι βαλλιστικές επιθέσεις έχουν μειωθεί κατά 90%, ενώ οι επιθέσεις με drones έχουν περιοριστεί κατά 83%.

U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026

Ο Κούπερ αποκάλυψε επίσης ότι αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2 εξαπέλυσαν δεκάδες βόμβες διάτρησης καταφυγίων βάρους 2.000 λιβρών, στοχεύοντας υπόγειες εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν, καθώς και μονάδες παραγωγής πυραυλικών συστημάτων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 30 ιρανικά πλοία, μεταξύ των οποίων και ένα μεγάλο πλοίο μεταφοράς drones, το οποίο –όπως είπε– είχε μέγεθος συγκρίσιμο με αεροπλανοφόρο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίς το πρωί της Παρασκευής ότι ξεκίνησε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον «υποδομών του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν» στην Τεχεράνη.

Παράλληλα, είχε ανακοινώσει αργά το βράδυ της Πέμπτης ότι σε προηγούμενο κύμα επιθέσεων χτυπήθηκαν περίπου 200 στόχοι στο κεντρικό και δυτικό Ιράν, μεταξύ των οποίων και δεκάδες εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον του Ισραήλ.

תיעוד מחיסול חיילים של משטר הטרור האיראני: הושלם גל תקיפה רחב של כ-200 מטרות במערב ובמרכז איראן



חיל האוויר השלים לאורך היום גל תקיפה רחב נוסף, במסגרתו הוטלו חימושים רבים על כ-200 מטרות במערב ומרכז איראן, בהם עשרות משגרי טילים בליסטיים.



בתיעוד שמתפרסם כעת מאחד האתרים שהותקפו,… pic.twitter.com/mIk4XRfloz — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 5, 2026

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν επαρκή αποθέματα πυρομαχικών ώστε να συνεχίσουν τις επιθέσεις για όσο χρειαστεί.

«Το Ιράν ελπίζει ότι δεν μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή την ένταση επιχειρήσεων, κάτι που αποτελεί πολύ σοβαρό λάθος υπολογισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η αμερικανική στρατιωτική ισχύς πάνω από την Τεχεράνη «πρόκειται να ενισχυθεί σημαντικά τις επόμενες ημέρες».

