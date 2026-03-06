Ισραηλινοί στρατηγοί παραπλάνησαν το Ιράν τις ώρες που προηγήθηκαν της δολοφονίας του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, δημιουργώντας την εντύπωση ότι εγκατέλειπαν τα στρατιωτικά τους καθήκοντα για να γιορτάσουν το Σαμπάτ, πριν επιστρέψουν μυστικά στο αρχηγείο τους μεταμφιεσμένοι, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η επιχείρηση εξαπάτησης φέρεται να έπεισε την ιρανική ηγεσία ότι δεν υπήρχε άμεση απειλή, με αποτέλεσμα ο Χαμενεΐ να αισθανθεί αρκετά ασφαλής ώστε να εμφανιστεί από την κρυψώνα του και να συμμετάσχει σε σύσκεψη στο συγκρότημα κατοικιών του στην Τεχεράνη, μαζί με κορυφαίους αξιωματούχους.

Τότε, ισραηλινά μαχητικά εξαπέλυσαν καταιγισμό περίπου 30 πυραύλων, μεταξύ των οποίων και προηγμένα συστήματα τύπου Blue Sparrow, τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι τα όρια του διαστήματος πριν επανέλθουν στην ατμόσφαιρα και πλήξουν τον στόχο τους.

Στόχος της επιχείρησης ήταν να αιφνιδιαστεί πλήρως η ιρανική ηγεσία, ώστε να μην υπάρξει χρόνος αντίδρασης ή διαφυγής για τον Χαμενεΐ και τους συνεργάτες του. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η επιτυχία της επίθεσης βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην επιχείρηση παραπλάνησης που προηγήθηκε.

Υπό τον φόβο ότι αυξημένη δραστηριότητα γύρω από το κεντρικό στρατιωτικό συγκρότημα στο Τελ Αβίβ θα πρόδιδε την επικείμενη επιχείρηση, οι ισραηλινές αρχές διέρρευσαν φωτογραφίες και πληροφορίες που έδειχναν ότι ανώτατοι αξιωματικοί και προσωπικό αποχωρούσαν για το σαββατοκύριακο. Πολλοί στρατηγοί μάλιστα φρόντισαν να εμφανιστούν δημόσια καθώς έφευγαν για τα σπίτια τους, πριν επιστρέψουν αργότερα διακριτικά στο αρχηγείο.

Το Σάββατο το πρωί, ισραηλινά μαχητικά –μεταξύ αυτών και F-15– απογειώθηκαν στις 07:30 ώρα Ιράν και δύο ώρες αργότερα βρίσκονταν σε θέση επίθεσης. Στις 09:40 εκτοξεύθηκαν οι πύραυλοι Blue Sparrow προς το συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη στην καρδιά της Τεχεράνης.

Οι πύραυλοι αυτοί, βάρους περίπου 1,9 τόνων και εμβέλειας έως 2.000 χιλιομέτρων, σχεδιάστηκαν αρχικά για δοκιμές συστημάτων αεράμυνας, αλλά στη συνέχεια προσαρμόστηκαν για χρήση ως όπλα αέρος-εδάφους υψηλής ταχύτητας. Η δυνατότητά τους να εξέρχονται από την ατμόσφαιρα και να επανεισέρχονται καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την αναχαίτισή τους.

Παράλληλα με την επίθεση, το Ισραήλ φέρεται να παρενέβη σε περίπου δώδεκα κεραίες κινητής τηλεφωνίας κοντά στην οδό Παστέρ, προκαλώντας συμφόρηση στις γραμμές και εμποδίζοντας πιθανές προειδοποιήσεις προς την ασφάλεια του Χαμενεΐ.

