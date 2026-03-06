Προσήχθη άνδρας που απειλούσε να ανατιναχθεί έξω από τη ΓΑΔΑ

Προσήχθη από δυνάμεις της Αστυνομίας άνδρας που απειλούσε να ανατιναχθεί έξω από τη ΓΑΔΑ στην Λ. Αλεξάνδρας. Οι αστυνομικοί του απέσπασαν την προσοχή και τον συνέλαβαν.



Έφερε σακίδιο στην πλάτη, ενώ κρατούσε στο χέρι του μια χειροβομβίδα που φαινόταν αληθινή και άλλες δύο μέσα σε ένα δοχείο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ζητούσε ένα τηλέφωνο να μιλήσει κι έτσι οι αστυνομικοί του απέσπασαν την προσοχή.

Κατά τη διάρκεια εξέλιξης του περιστατικού, είχε διακοπεί η κυκλοφορία στη Λ. Αλεξάνδρας από το ύψος της οδού Πανόρμου στο ρεύμα προς Πατησίων, και στην οδό Δημητσάνας από το ύψος της Λ. Αλεξάνδρας, και είχαν απομακρυνθεί οι περαστικοί από το ύψος της οδού Πανόρμου έως την οδό Δημητσάνας.