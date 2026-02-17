Αρνητικά πρόσημα για χρυσό και ασήμι, με την προσοχή στην Fed

Αρνητικά πρόσημα εμφανίζουν την Τρίτη οι τιμές του χρυσού και του ασημιού, καθώς οι επενδυτές αναμένουν το κατά πόσο τα στοιχεία για την αμερικανική αγορά θα επηρεάσουν τις προοπτικές της ομοσπονδιακής τράπεζας στις ΗΠΑ (Fed).

Μετά από τις 08:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), τα futures του χρυσού -παράδοσης Απριλίου- υποχωρούσαν 2,07% στα 4.911 δολάρια ανά ουγγιά.

Στην spot αγορά ο χρυσός έχανε 2,69% στα 74.55 δολάρια.

Τα futures του ασημιού έχαναν 3% στα 74,22 δολάρια, ενώ στην spot αγορά το ασήμι διολίσθαινε 2,8% στα 74,45 δολάρια.

Υπενθυμίζεται πως η προσοχή των επενδυτών κατά την τρέχουσα εβδομάδα είναι εστιασμένη στη δημοσίευση των πρακτικών από την τελευταία συνεδρίαση της νομισματικής επιτροπής της Fed (FOMC), που θα δωθούν στη δημοσιότητα την Τετάρτη.

Στο επίκεντρο θα τεθεί το εάν και κατά πόσο τα πρακτικά «φωτογραφίσουν» τις επόμενες κινήσεις της Fed για τη νομισματική πολιτική της, ενόψει της αλλαγής στην ηγεσία της ισχυρότερης κεντρικής τράπεζας του κόσμου και την αντικατάστασης του Τζερόμ Πάουελ από τον -εκλεχτό του Ντόναλντ Τραμπ για την ηγεσία της Fed- Κέβιν Γουόρς.

Παράλληλα, οι ανακοινώσεις εντός των ερχόμενων ημερών για τον δείκτη προσωπικών δαπανών καταναλωτή (αναμένονται την Παρασκευή) θα δείξουν το κατά πόσο η τρέχουσα πολιτική της Fed επηρεάζει τις αγορές στη μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά του κόσμου και πως αυτές μπορούν να «σταθματισμούν» για το ύψος του κόστους δανεισμούς στις ΗΠΑ εντός του 2026.