Απώλειες στο πετρέλαιο λόγω Τραμπ και Πούτιν - «Παλεύει» με τα 60 δολάρια το Brent

Με πτώση κινούνται για την Παρασκευή και προς το κλείσιμο της εβδομάδας οι τιμές του πετρελαίου, με την ανακοίνωση της νέας συνάντησης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν, να επαναφέρει στο προσκήνιο την αύξηση της ενεργειακής προσφοράς και τη μείωση της ζήτησης.

Μετά από τις 09:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Δεκεμβρίου- υποχωρούσαν 0,34% στα 60,85 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Νοεμβρίου- έχαναν 0,35% στα 57,25 δολάρια ανά βαρέλι.

Και τα δύο εμπορεύματα κινούνται προς σημαντικές εβδομαδιαίες απώλειες - κοντά στο 3% το Brent και το αμερικανικό αργό προς 2,75%.

Υπενθυμίζεται πως η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν «κλείδωσε» μετά από επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες την Πέμπτη και θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημα η ημερομηνία διεξαγωγής.

Θα είναι η δεύτερη Σύνοδος Κορυφής των δύο μετά από την αντίστοιχη της Αλάσκα τον Αύγουστο, την ώρα που συνεχίζει να μαίνεται ο πόλεμος της Μόσχας στην Ουκρανία.

Όπως σημείωσε το Reuters, οποιαδήποτε πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αναμένεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές του πετρελαίου, δεδομένου ότι πιθανότατα θα οδηγήσει σε χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Μόσχας, επιτρέποντας στη χώρα να πουλήσει πολύ μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου.

Η χαλάρωση των επιθέσεων του Κιέβου κατά της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε λιγότερες διαταραχές στην προσφορά.

Μια τέτοια τάση θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, κάτι που δεν προμηνύει καλά για τις τιμές του πετρελαίου.

Ωστόσο, οι αγορές παρέμειναν σκεπτικές ως προς το αν θα επιτευχθούν πραγματικές συμφωνίες, δεδομένου ότι η προηγούμενη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν δεν απέφερε σημαντική πρόοδο προς την κατεύθυνση μιας εκεχειρίας.