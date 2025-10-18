Χρηματιστήριο Αθηνών: Χαμηλό βαρομετρικό

Από τον Νοέμβριο του 2024 είχε να καταγράψει η Ελληνική Αγορά πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις. Το φλερτ με τα φετινά υψηλά είχε άδοξο τέλος, καθώς η πτώση του Γενικού Δείκτη υπερέβη το 6%, στη δεύτερη χειρότερη εβδομάδα απωλειών του 2025. Οι εγχώριες ρευστοποιήσεις επιβαρύνθηκαν από τις ενστάσεις που διατυπώνονται από μερίδα της επενδυτικής κοινότητας για ορισμένους επιχειρηματικούς μετασχηματισμούς, το κλείσιμο θέσεων ενόψει ολοκλήρωσης της χρονιάς, καθώς και από την ασταθή εικόνα των ξένων αγορών.

Η έλλειψη ειδήσεων ικανοποιητικού βάρους δεν άφησε πολλά περιθώρια αντίδρασης και η πίεση ήταν σχεδόν καθολική σε όλο το εύρος της Αγοράς. Μετά από μια εβδομάδα σημαντικών απωλειών - σχεδόν 8 δισ. ευρώ στις κεφαλαιοποιήσεις - είναι εύλογο να επικρατεί επιφυλακτικότητα και αναμονή έως την έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων εννεαμήνου, που ξεκινά τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Ενδεχομένως, το τεστ με την πραγματικότητα των αριθμών της κερδοφορίας να δώσει πιο πειστικές απαντήσεις για το ποιες εταιρείες διαθέτουν περιθώρια περαιτέρω ανόδου στην κεφαλαιοποίησή τους και ποιες απλώς ακολούθησαν την άνοδο εξ αντανακλάσεως.

Οι χρηματιστηριακές αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών αύξησαν την μεταβλητότητα τους αυτήν την εβδομάδα, καθώς η επανέναρξη των εντάσεων στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, σε συνδυασμό με σημαντικές απώλειες στις περιφερειακές τράπεζες - που προκλήθηκαν από ανησυχίες για επανάληψη της τραπεζικής κρίσης του 2023- αντιστάθμισαν την θετική έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο.

Εκτός από τα εταιρικά αποτελέσματα κεντρικό γεγονός την ερχόμενη εβδομάδα είναι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ για το μήνα Σεπτέμβριο. Τον Αύγουστο, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,4%, σύμφωνα με τις προσδοκίες της αγοράς, με τον ετήσιο ρυθμό να διαμορφώνεται στο 2,9%, χαμηλότερα από την πρόβλεψη για 3%.

Ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση, διατηρώντας τον ετήσιο ρυθμό του αμετάβλητο στο 3,1%, επίσης σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις. Για τον Σεπτέμβριο, αναμένεται άνοδος στο 3,1%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2024, ενώ ο δομικός δείκτης προβλέπεται να παραμείνει σταθερός στο 3,1%.

Ενόψει αυτών των εξελίξεων, η αγορά επιτοκίων των ΗΠΑ έχει ήδη ενσωματώσει πλήρως μια μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από τη FED τον Οκτώβριο και μία ακόμη ίδιου μεγέθους τον Δεκέμβριο, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα δίνει προτεραιότητα στη στήριξη της επιβραδυνόμενης αγοράς εργασίας, παρά τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις.

Τεχνικά οι διαγραμματικές εξελίξεις είναι καταιγιστικές: Ο Γενικός Δείκτης όχι μόνο δεν απώλεσε την επαφή του με τα πρόσφατα υψηλά αλλά διέσπασε διαδοχικές κομβικές ζώνες τιμών με κυριότερη την περιοχή των δύο κινητών μέσων των 30 και 50 ημερών μεταξύ 2.047 και 2.030 μονάδων η οποία λειτουργούσε σαν μια αξιόπιστη στήριξη από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η δεύτερη κομβική ζώνη ήταν το ψυχολογικό όριο των 2000 μονάδων το οποίο χάθηκε χωρίς να δοθεί καν μάχη στην συνεδρίαση της Παρασκευής καθώς η αγορά άνοιξε κατευθείαν στις 1990 μονάδες. Η ένταση των ρευστοποιήσεων όπως αποτυπώνεται στο μέσο ημερήσιο τζίρο της αγοράς δείχνει ότι η δυναμική της πτώσης είναι ακόμα σε εξέλιξη, με την συνεδρίαση της Παρασκευής να έχει έντονο χρώμα και συστημικής προσφοράς από κλείσιμο ανοικτών θέσεων.

Ωστόσο, η υπερβολή στους ημερήσιους ταλαντωτές δεν έχει εμφανιστεί ακόμα, αυτό θα συμβεί προς τα επίπεδα των 1950 – 1930 μονάδων όπου εντοπίζεται και η μεγάλη υποστηρικτική συσσώρευση του Ιουλίου και η οποία έδωσε ένα στίγμα αντιστροφής στην συνεδρίαση της Παρασκευής (χαμηλό 1.948 μονάδες).

Η εν λόγω στήριξη λειτούργησε και ως βατήρας για την καταγραφή του φετινού υψηλού του Γενικού Δείκτη και συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες για την εκκίνηση μιας αντίδρασης. Λόγω της έντασης και της ταχύτητας των ρευστοποιήσεων η ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να διατηρήσει τις διακυμάνσεις και τη νευρικότητα καθώς από την περασμένη εβδομάδα η ελληνική αγορά έχει εισέλθει σε περίοδο ακραίων φαινομένων μεταβλητότητας.