Απώλειες για το πετρέλαιο - Προς αρνητικά πρόσημα η εβδομάδα και ο Οκτώβριος

Πτωτικά κινούνται για την Παρασκευή οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, κινούμενες προς εβδομαδιαίες και μηνιαίες απώλειες καθώς οι επενδυτές παραμένουν ανήσυχοι για την υπερπροσφορά του «μαύρου χρυσού».

Μετά από τις 09:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Ιανουαρίου- έχαναν 0,4% στα 64,11 δολάρια ανά βαρέλι, κινούμενα προς απώλειες 1,7% για την εβδομάδα και 0,06% για τον Οκτώβριο.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Δεκεμβρίου- υποχωρούσαν 0,5% στα 60,27 δολάρια ανά βαρέλι, κινούμενα προς πτώση 1,9% για την εβδομάδα και 0,3% για τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με το Reuters, η αύξηση της προσφοράς αναμένεται να υπερβεί την αύξηση της ζήτησης φέτος, με τον Οργανισμό Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (OPEC) και τους μεγάλους παραγωγούς εκτός του Οργανισμού να αυξάνουν την παραγωγή τους για να κερδίσουν μερίδιο αγοράς.

Η αύξηση της προσφοράς θα μετριάσει επίσης τον αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων που διαταράσσουν τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου προς τους κορυφαίους αγοραστές του, την Κίνα και την Ινδία.

Σημειώνεται πως την Κυριακή ο OPEC και οι σύμμαχοι του (OPEC+) αναμένεται να συνεδριάσουν και να εγκρίνουν μια νέα αύξηση της παραγωγής πετρελαίου για τον Δεκέμβριο.

Ακόμα, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από την κορυφαία εξαγωγό Σαουδική Αραβία έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, στα 6,407 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της Joint Organizations Data Initiative (JODI) που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, και αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω.