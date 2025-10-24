«Αναμενόμενες» απώλειες για το πετρέλαιο την Παρασκευή - Προς κέρδη 7% η εβδομάδα λόγω της Ρωσίας

Ήπια πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου για την Παρασκευή, προς το κλείσιμο μιας εβδομάδας με μεγάλα κέρδη τα οποία κατοχυρώνουν οι επενδυτές και με το ενδιαφέρον να βρίσκεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις και την προσφορά ενέργειας από τη Ρωσία στις διεθνείς αγορές.

Μετά από τις 09:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Δεκεμβρίου- έχαναν 0,32% στα 65,78 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Δεκεμβρίου- υποχωρούσαν 0,32% στα 61,59 δολάρια ανά βαρέλι.

Και τα δύο εμπορεύματα κινούνταν προς εβδομαδιαία άνοδο 7%, η μεγαλύτερη από τα μέσα του Ιουνίου.

Η σημαντική άνοδος των τελευταίων ημερών ήρθε καθώς «πάγωσαν» οι συζητήσεις για τη νέα Σύνοδο Κορυφής του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν, εν μέσω του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

Η εξέλιξη διατηρεί στο προσκήνιο τις κυρώσεις της Δύσης στο πετρέλαιο της Ρωσίας, περιορίζοντας την προσφορά της ρωσικής ενέργειας στις αγορές και αυξάνοντας τη ζήτηση για τον «μαύρο χρυσό».

Το Reuters υπενθυμίζει πως την Πέμπτη ο Τραμπ ανακοίνωσε νέες κυρώσεις στις ρωσικές Rosneft και Lukoil, με σκοπό να πιέσει τον ηγέτη του Κρεμλίνου να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι δύο εταιρείες αντιπροσωπεύουν μαζί περισσότερο από το 5% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Οι αμερικανικές κυρώσεις ώθησαν τις μεγάλες κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες της Κίνας να αναστείλουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου βραχυπρόθεσμα, σύμφωνα με πηγές του Reuters. Οι διυλιστές στην Ινδία, ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης, αναμένεται να μειώσουν δραστικά τις εισαγωγές τους σε αργό πετρέλαιο, σύμφωνα με πηγές του κλάδου.

Ακόμα, και η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις στις επέβαλε κυρώσεις στις Rosneft και Lukoil την περασμένη εβδομάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε ένα 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο περιλαμβάνει απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η ΕΕ πρόσθεσε επίσης δύο κινεζικές εταιρείες διύλισης με συνολική παραγωγική ικανότητα 600.000 βαρέλια την ημέρα (bpd), καθώς και την Chinaoil Hong Kong, εμπορικό τμήμα της PetroChina, στον κατάλογο των ρωσικών κυρώσεων.