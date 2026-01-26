Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Πάνω από 1.000 βαθμοί Κελσίου στο εργοστάσιο εξαιτίας της φωτιάς - Το σενάριο της βίαιης έκρηξης

Πέντε εργαζόμενες γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Τα θύματα απανθρακώθηκαν και οι σοροί τους ανασύρθηκαν κάτω από τη σκεπή που κατέρρευσε. Το ωστικό κύμα της έκρηξης διέλυσε τοίχους, κόβοντας στα δύο το τεράστιο εργοστάσιο.

Ένα βίντεο που δημοσίευσε το trikalazoom, φέρεται να αποτυπώνει τη στιγμή της έκρηξης πριν τη φωτιά στην μπισκοτοβιομηχανία.

Εκεί όπου υπάρχει κενό, εργάζονταν οι πέντε γυναίκες που δούλευαν στην παραγωγή κοντά στους φούρνους, ενώ οι υπόλοιποι της νυχτερινής βάρδιας βγήκαν από την ίδια έξοδο που χρησιμοποιούσαν καθημερινά.

Η Βασιλική, η Αγάπη, η Βούλα, η Ελένη και η Αναστασία έμειναν στο πόστο τους στην παραγωγή. Και οι πέντε εργαζόμενες, όπως λένε οι συγγενείς τους, είχαν επιλέξει τη βραδινή βάρδια ώστε να μπορούν να αφιερώνουν την υπόλοιπη ημέρα στα παιδιά τους.

Η έκρηξη ακούστηκε στα Τρίκαλα και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά όπου έτριζαν τα τζάμια. Με την έκρηξη άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτήριο. Από τη φωτιά αναπτύχθηκε θερμοκρασία άνω των 1.000 βαθμών, είναι ενδεικτικό ότι έλιωσε ο χάλυβας ενώ κατέρρευσε μέρος της υποδομής τόσο από την έκρηξη, όσο και από τη θερμοκρασία που αναπτύχθηκε.

Ποιο το επικρατέστερο σενάριο

Ήδη από το πρωί βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τι συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την έκρηξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βασικό σενάριο της «βίαιης έκρηξης» είναι να υπήρξε διαρροή προπανίου που δεν ανιχνεύτηκε και με τη βοήθεια σπινθήρα να προκλήθηκε η έκρηξη.

Η φωτιά ακολούθησε ως συνέπεια. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά, με βασικό γιατί δεν ανιχνεύτηκε το αέριο, αν υπήρχαν τέτοιοι ανιχνευτές στο χώρο και εν λειτουργία, πότε ελέγχθηκε η επάρκεια των συστημάτων.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ήταν λίγα λεπτά πριν τις τέσσερις τα ξημερώματα όταν ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης ακούστηκε σε απόσταση 10 χλμ, γεγονός που μαρτυρά το μέγεθος της καταστροφής.

Το υπόγειο του κεντρικού κτιρίου όπου στεγάζεται το τμήμα παραγωγής μπισκότων και δημητριακών, παραδίδεται στις φλόγες. Από το ωστικό κύμα, το εργοστάσιο κόβεται στα δύο, η οροφή κατέρρευσε και πέντε γυναίκες που εργάζονταν στο ισόγειο απανθρακώθηκαν. Α

Από θαύμα γλίτωσαν οι άλλοι πέντε εργαζόμενοι που είχαν βάρδια καθώς είχαν βγει για διάλειμμα. Όλοι τους μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Κρατικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Οι υπόλοιποι της νυχτερινής βάρδιας βγήκαν από την ίδια έξοδο που χρησιμοποιούσαν καθημερινά.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής έκρηξης

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, η οποία προκάλεσε τον θάνατο πέντε εργαζομένων.

Η στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα pic.twitter.com/O0D8b29rCh — Kathimerini_Web (@KathimeriniWeb) January 26, 2026

Η έκρηξη καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε διπλανό κτήριο.

Σε εξέλιξη οι έρευνες - Τι εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια της φονικής έκρηξης και μεγάλης πυρκαγιάς, τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Το σενάριο που εξετάζουν, ως πιο πιθανό, οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος είναι να υπήρξε διαφυγή αερίου στο εσωτερικό του εργοστασίου, πιθανόν στο χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονται και οι φούρνοι και από κάποιο σπινθήρα να υπήρξε ακαριαία ανάφλεξη, η οποία προκάλεσε την έκρηξη και την πυρκαγιά.

Σημειώνεται ότι, όπως έγινε γνωστό, η επιχείρηση διέθετε δύο μεγάλες δεξαμενές των 9 κυβικών στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου, με μείγμα προπανίου και βουτανίου, το οποίο μεταφερόταν στις εγκαταστάσεις μέσω ειδικών σωληνώσεων, προκειμένου να λειτουργεί ο χώρος της παραγωγής.

Εκείνο που προβληματίζει τους αξιωματικούς του ΠΣ είναι ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν αναφέρει ότι αντελήφθη κάποια μυρωδιά πριν από την έκρηξη. Για το λόγο αυτό αφήνουν ανοιχτή μια μικρή πιθανότατα να συνέβαλε στο κακό και κάποια άλλη χημική αιτία.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στο χώρο.

Σημειώνεται ότι οι αξιωματικοί του ΠΣ είναι σε στενή συνεργασία και με εισαγγελέα, που βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας από το πρωί και παρακολουθεί τις έρευνες.

Καίει ακόμα η φωτιά

Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες πλήρους κατάσβεσης, αφού ακόμα καπνίζουν κάποια σημεία στα ερείπια του τμήματος των εγκαταστάσεων που κατέρρευσαν στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα, στα Μεγάλα Καλύβια, Τρικάλων, ενώ παράλληλα αφαιρούνται με προσοχή οι λαμαρίνες, για τον εντοπισμό ανθρώπινων μελών.

Ήδη από το σημείο έχουν ανασυρθεί οι σοροί τεσσάρων γυναικών και μέλη που πιθανόν ανήκουν και στην πέμπτη αγνοούμενη, ωστόσο η αναγνώριση είναι αδύνατη και θα γίνει με λήψη δειγμάτων DNA που θα αποσταλούν από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.

Στο σημείο επιχειρούν 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, μια ομάδα της 8ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα ΣμηΕΑ με drone και 9 βοηθητικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν δύο υδροφόρες της Π/Ε Τρικάλων.

Για το περιστατικό, έχει ενεργοποιηθεί το αρμόδιο Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών.

«Είχαν γίνει έλεγχοι στη βιομηχανία το καλοκαίρι»

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμαγός μίλησε στο protothema.gr λέγοντας πως το περασμένο καλοκαίρι είχαν γίνει έλεγχοι στη βιομηχανία και από τη μεριά τους έκαναν συγκεκριμένες παρατηρήσεις κυρίως σε ό,τι αφορά τις εξόδους διαφυγής και το σύστημα ανίχνευσης πιθανόν διαρροών υγραερίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους.

Αναλυτικά όσα είπε ο κ. Αργμαγός: «Είχαμε επισκεφθεί το συγκεκριμένο εργοστάσιο το καλοκαίρι του 2025 έπειτα από δικό μας αίτημα, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν τηρούνται τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, σε έναν γενικότερο έλεγχο που θέλαμε να κάνουμε».

Πρόσθεσε ότι: «Κατά την επίσκεψη μας εντοπίσαμε ζητήματα και κάναμε συγκεκριμένες παρατηρήσεις κυρίως σε ό,τι αφορά τις εξόδους διαφυγής και το σύστημα ανίχνευσης πιθανόν διαρροών υγραερίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους. Εμείς καταγράψαμε και επισημάναμε τα προβλήματα που διαπιστώσαμε εκείνη τη στιγμή».

«Από κει και πέρα δεν ξέρω τι ακολούθησε. Γενικότερα ως εργατικό κέντρο επιδιώκουμε τη διενέργεια τακτικών ελέγχων, ωστόσο τις περισσότερες φορές, μας επιτρέπεται να φτάνουμε μέχρι την είσοδο των εγκαταστάσεων», κατέληξε.

Οι ανακοινώσεις της ΒΙΟΛΑΝΤΑ

Τη βαθιά οδύνη για την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, εξέφρασε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία «Βιολάντα». Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία.

Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιο μας στα Τρίκαλα.

Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε».

Σε πρωτύτερη ανακοίνωση η εταιρεία «Βιολάντα» σημείωνε: «Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».