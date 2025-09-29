Τέμπη: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

Τον δρόμο για το ακροατήριο παίρνει η υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, καθώς η Πρόεδρος Εφετών Λάρισας έδωσε σύμφωνη γνώμη επί της εισαγγελικής πρότασης για παραπομπή σε δίκη 36 κατηγορουμένων.

Όπως μετέδωσε το larissanet.gr, πρόκειται για στελέχη του ΟΣΕ της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, της ΡΑΣ και του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών με τους 33 από τους 36 να κατηγορούνται για κακούργημα που επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.

Απομένουν βέβαια ορισμένα ζητήματα όπως η σύνταξη του κλητηρίου θεσπίσματος, η μετάφρασή του στα Ιταλικά για τους κατηγορούμενους της Hellenic Train και φυσικά ο προσδιορισμός της δίκης η οποία θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα.