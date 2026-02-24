Τέμπη: Διακοπή στη δίκη για τα βίντεο - Αίτημα κατά της έδρας προαναγγέλλει η Κωνσταντοπούλου

Τη διακοπή της δίκης για τη διαχείριση των βίντεο της τραγωδίας των Τεμπών αποφάσισε σήμερα το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, με την υπόθεση να συνεχίζεται στις 27 Φεβρουαρίου.

Όπως μετέδωσε την Τρίτη το larissanet.gr, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της πλευράς της υποστήριξης της κατηγορίας για να κληθεί να καταθέσει στο δικαστήριο ο εφέτης ανακριτής Λάρισας, Σωτήρη Μπακαΐμη και της γραμματέως του, σχετικά με την επικοινωνία που είχαν με τα στελέχη της Interstar και του ΟΣΕ για την προσκόμιση των βίντεο.

Μετά την πρώτη απόρριψη του αιτήματος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συνήγορος συγγενών, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπέβαλε νέο αίτημα ανάκληση της απόφασης της προέδρου.

Και αυτό το αίτημα απορρίφθηκε με την πρόεδρο να αναφέρει πως τα συγκεκριμένα άτομα δεν μπορούν να εισφέρουν κάτι στην αποδεικτική διαδικασία.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε εκ νέου την αντίδραση συγγενών θυμάτων που βρισκόταν στο ακροατήριο ζητώντας το λόγο απόρριψης του αιτήματος.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε πως θα εξετάσουν το θέμα υποβολής αιτήματος εξαίρεσης της προέδρου της έδρας.