Ταξί: Απεργία στην Αττική 17-19 Φεβρουαρίου - Τι ισχύει για την υπόλοιπη χώρα

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους προχωρούν οι οδηγοί ταξί σε όλη την χώρα προκηρύσσοντας απεργιακές κινητοποιήσεις διεκδικώντας θεσμικά και οικονομικά αιτήματα του κλάδου.

Ειδικότερα, από αύριο Τρίτη 17 Φεβρουαρίου έως και Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, χωρίς ταξί θα είναι η Αττική, αφού το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), προχωρά σε τριήμερη απεργία. Αύριο στις 10 το πρωί οι οδηγοί ΤΑΞΙ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στην συμβολή των οδών Σπ. Πάτση και Λεωφ. Αθηνών και πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Μεταφορών.

Στην υπόλοιπη χώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), οι οδηγοί ταξί θα προχωρήσουν σε απεργία, δύο ημερών, Τετάρτη και Πέμπτη (18 & 19 Φεβρουαρίου).

Ο ΣΑΤΑ, όπως έχει τονίσει, οι απεργιακές κινητοποίησεις των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι στην απαξίωση του επαγγέλματος,στην προχειρότητα της νομοθέτησης, στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς.

Τα αιτήματα του κλάδου είναι :

Ηλεκτροκίνηση - Όχι στη βίαιη μετάβαση.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί - Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Αθέμιτος ανταγωνισμός - Ασυδοσία πολυεθνικών.

Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).

Φορολογικό - Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

ΠΟΕΙΑΤΑ - 48 ωρη απεργία

Στο Κλαδικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή, στην Αθήνα, παρουσία των περισσότερων σωματείων και ραδιοταξί της χώρας τέθηκαν και συζητήθηκαν τα ζητήματα του κλάδου, και αποφασίστηκε 48ωρη πανελλαδική απεργία την Τετάρτη και την Πέμπτη 18 & 19 Φεβρουαρίου με στοχευμένες δράσεις ανά περιοχή.

Με τακτικές συνεδριάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας θα αποφασίσει στην πορεία ανάλογα και με την εξέλιξη των διαδικασιών του νομοσχεδίου, την κορύφωση των αντιδράσεων και κινητοποιήσεων του κλάδου μετά τη διαβούλευση, κατά τη διάρκεια των επιτροπών της Βουλής και με κορύφωση τις ημέρες της ψήφισης.

Στην ανακοίνωση της η ΠΟΕΙΑΤΑ αναφέρει «Διεκδικούμε:

- Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

- Κατάργηση του άρθρου 52 και τις διατάξεις που ορίζουν μείωση της ελάχιστης χρέωσης των Ε.Ι.Χ με οδηγό και άρση της επιστροφής στην έδρα τους και επιβάλλεται να οριστεί παράλληλα προ κράτηση και στις νησιωτικές περιοχές.

- Ζητάμε αλλαγή του ποινικού μητρώου από δικαστικής σε γενικής χρήσης.

«Η διοίκηση της Ομοσπονδίας έχει πάρει ισχυρή εντολή από όλα τα Σωματεία και τα Ραδιοταξί της χώρας, ώστε με τις αποφάσεις της, τις επόμενες μέρες να διεκδικήσει με κάθε τρόπο όλα τα δίκαια αιτήματα του κλάδου, μέχρι να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα» επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΠΟΕΙΑΤΑ.