Συνελήφθη Σύρος για διακίνηση μεταναστών από το τμήμα ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

Στη σύλληψη ενός ηγετικού μέλους διεθνούς κυκλώματος διακίνησης μεταναστών προχώρησαν οι λιμενικές Αρχές στο πλαίσιο επιχείρησης του τμήματος ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων.

Στελέχη της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κ.Λ. Πειραιά εντόπισαν και συνέλαβαν την 1η Νοεμβρίου έναν Σύρο, κάτοχο σουηδικού διαβατηρίου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Ακολούθησε κατ' οίκον έρευνα, κατά την οποία κατασχέθηκαν ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τα οποία εξετάζονται ως κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο συλληφθείς φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο σε οργανωμένο κύκλωμα που μετέφερε παράνομα μετανάστες από τις τουρκικές ακτές σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στη συνέχεια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών/Τμήμα Εκτέλεσης Ποινών, όπου και κρίθηκε προφυλακιστέος.

Η επιχείρηση αποτελεί αποτέλεσμα εντατικών και συντονισμένων ενεργειών της ΔΑΠΘΑΣ, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και της Λιμενικής Αρχής Πειραιά, που συνεχίζουν την ανάλυση των στοιχείων και τη διερεύνηση πιθανής εμπλοκής και άλλων ατόμων στο κύκλωμα

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

«Την 01/11/2025 στελέχη της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) και του γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, συνέλαβαν έναν αλλοδαπό υπήκοο Συρίας με σουηδικό διαβατήριο για τον οποίο είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως και αναζητούταν. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κατ΄ οίκον έρευνα από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, όπου κατασχέθηκαν μέσα αποθήκευσης δεδομένων.

Ο ανωτέρω αλλοδαπός εμπλέκεται στην οργάνωση παράνομων μεταφορών μεταναστών από τις τουρκικές ακτές σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου και ακολούθως στην μεταφορά αυτών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελώντας μάλιστα αρχηγικό μέλος του εν λόγω κυκλώματος. Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών/ Τμήμα Εκτέλεσης Ποινών, όπου κρίθηκε προφυλακιστέος.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε κατόπιν επιστάμενων ερευνών, υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) σε στενή συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.). Η Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ. σε συνεργασία με την Ε.Υ.Π. και την Λιμενική Αρχή Πειραιά, αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερευνά την ενδεχόμενη συμμετοχή και έτερων ατόμων στην εν λόγω υπόθεση, όπως επίσης και την συνεργασία με μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες».