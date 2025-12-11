Συνεχίζονται τα αγροτικά μπλόκα: Κλείνουν έως τις επτά το απόγευμα τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα (pics)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί οι αγροτικές κινητοποιήσεις στις Σέρρες, όπου οι αγρότες προχωρούν σε κλείσιμο του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα, μόνο για τα φορτηγά, από τις 12:30 έως τις 19:00 και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, μέσα στις επόμενες ώρες περίπου 80 λεωφορεία με φοιτητές που ταξιδεύουν προς τη Βουλγαρία θα επιχειρήσουν να περάσουν από το σημείο.

Την ίδια ώρα, φοιτητικοί σύλλογοι εξέδωσαν από το πρωί ψηφίσματα στήριξης στους αγρότες, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους και ζητώντας άμεσες λύσεις στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, τονίζοντας ότι ο αποκλεισμός του Προμαχώνα αποτελεί μήνυμα προς την κυβέρνηση για την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου και ικανοποίησης των αιτημάτων τους.

Αγρότες απέκλεισαν κτίριο της Περιφέρειας Καβάλας και πέταξαν γάλα και άχυρα

Παράλληλα, συνεχίζουν και σήμερα τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, με τους τοπικούς παραγωγούς της Καβάλας να αποκλείουν το κτίριο στην Περιφέρεια και να πετούν ντομάτες, σταφύλια και άχυρα, καθώς και γάλα στην πόρτα, αλλά και εντός του κτίσματος.

Πηγή: Eurokinissi

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγγαίου, Γρηγόρης Γρουζίδης ανέφερε ότι δεν πρόκειται να κάνουν «βήμα πίσω» από τα αιτήματά τους.

Πηγή: Eurokinissi

Την ίδια στιγμή, παραμένουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, με τα τρακτέρ τους, στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας επί της Εγνατίας οδού και το σημείο ενισχύεται καθημερινά. Η κίνηση των επιβατικών οχημάτων και φορτηγών γίνεται μέσο παράκαμψης από την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης - Καστοριάς.

Καθημερινά, αγρότες και κτηνοτρόφοι διανέμουν διάφορα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους από το σημείο αυτοκινητιστές, ενώ σε γενική συνέλευση που έγινε με τη συμμετοχή εκπροσώπων από άλλα εργατικά σωματεία της Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίστηκε γενική απεργία στις 16/12.

Στη συνέλευση συμμετείχαν 67 σωματεία από όλη τη Δυτική Μακεδονία και το «παρών» έδωσαν δήμαρχοι, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κτηνοτρόφος Δημήτρης Μόσχος, μέλος της συντονιστικής επιτροπής στο μπλόκο Σιάτιστας.

Σταθερά στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης - Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, παραμένουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι.

Για σήμερα, συμμετέχοντες στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα της Δυτικής Μακεδονίας (Σιάτιστα, τελωνείο Νίκης και κόμβο Φιλώτα) αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση να πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία με τελικό προορισμό το κτίριο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη, όπου και θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας.

Κοινή τους απόφαση αποτελεί η συμμετοχή τους στο πανελλαδικό συλλαλητήριο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί αύριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Η συγκεκριμένη κινητοποίηση αποφασίστηκε στη γενική συνέλευση των παραγωγών στα διόδια των Μαλγάρων και γίνεται στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των αγροτοκτηνοτροφικών κινητοποιήσεων που έχει προαναγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Οι συμμετέχοντες στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα της Δυτικής Μακεδονία, προετοιμάζονται παράλληλα να μεταβούν στη σύσκεψη της Νίκαιας (13/12), όπου αναμένεται να καθοριστεί η περαιτέρω στάση τους.

Λάρισα: Παραμένουν οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας - Κλειστή η εθνική οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται και σήμερα στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου εκατοντάδες τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στον κόμβο της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω παραδρόμων, υπό τη συνεχή καθοδήγηση και ευθύνη της τροχαίας, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και να διασφαλιστεί η ομαλή ροή της κίνησης γύρω από το μπλόκο.

Η παρουσία των αγροτών είναι σταθερή, με τις καθημερινές συνελεύσεις να καθορίζουν τον συντονισμό και τις επόμενες μορφές δράσης.

Σήμερα, Πέμπτη, απόγευμα στο μπλόκο της Νίκαιας αναμένεται η παρουσία φορέων και σωματείων που θα εκφράσουν δημόσια τη στήριξή τους στους αγρότες, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει και συναυλία αλληλεγγύης.

Παράλληλα με τις κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας, το Περιφερειακό Συμβουλίο Θεσσαλίας, σε συνεδρίασή του, εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα στήριξης προς τους αγρότες. Στο ψήφισμα επισημαίνεται ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για την οικονομία της Θεσσαλίας και για την κοινωνική συνοχή της περιοχής.

Λαμία: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους εμφανίζονται οι αγρότες, που τα τελευταία 24ωρα προχωρούν σε δράσεις είτε αποκλείοντας βοηθητικούς δρόμους, είτε καταλαμβάνοντας διόδια και ανοίγοντας τις μπάρες.

Σήμερα το μεσημέρι, εκπρόσωποι από όλα τα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, αγρότες και κτηνοτρόφοι, έχουν κληθεί να συμμετάσχουν σε προγραμματισμένη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας. Στο τραπέζι αναμένεται να τεθούν συνολικά τα αγροτικά ζητήματα, το πλαίσιο των διεκδικήσεων των κινητοποιημένων αγροτών, αλλά και τοπικά θέματα, κυρίως ζητήματα υποδομών.

Η εθνική οδός Αθηνών - Λαμίας παραμένει αποκλεισμένη σε 4 βασικά σημεία. Στον κόμβο του Μπράλου, στον κόμβο της Αταλάντης, στον κόμβο του Κάστρου και στον κόμβο της Θήβας. Παράλληλα, στην Εύβοια αυξήθηκαν σε 3 τα σημεία αποκλεισμού, καθώς εκτός από την Κάνηθο και την Ιστιαία δημιουργήθηκε νέο μπλόκο στην Αυλίδα.

Στη Βοιωτία παραμένει και το μπλόκο στο Σχηματάρι, ενώ στη Φθιώτιδα οι αγρότες εξακολουθούν να βρίσκονται στο Δομοκό, αποκλείοντας την παλαιά εθνική οδό καθώς και την πρόσβαση στον Ε65.

Οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Φθιώτιδας και Βοιωτίας δηλώνουν ότι έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητες εύρεσης εναλλακτικών διεξόδων, καθώς όλος ο κυκλοφοριακός όγκος από τη Νότια προς τη Βόρεια Ελλάδα αναγκάζεται να διέλθει μέσω της παλαιάς εθνικής οδού από τον κόμβο της ΠΑΘΕ στη Ριτσώνα (75ο χλμ.) και δια μέσω Θήβας, Λιβαδειάς να καταλήξουν στο Μπράλο (203ο χλμ.).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της αστυνομίας, στα όρια Βοιωτίας-Φθιώτιδας, τα λεωφορεία και τα Ι.Χ. που κατευθύνονται προς Λαμία εκτρέπονται προς την Αταλάντη, ώστε να επανέλθουν στην εθνική οδό και να περιοριστεί η συμφόρηση από την Τιθορέα έως τον Μπράλο, όπου έχουν ήδη σημειωθεί μεγάλα προβλήματα και ατυχήματα.

Αντίστοιχα, όσοι κινούνται από Λαμία προς Αθήνα οδηγούνται επίσης μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ενώ η αστυνομία αναγκάζεται να πραγματοποιεί νέες εκτροπές οχημάτων από τη Θήβα προς την παλαιά εθνική μέσω με κατεύθυνση την Ελευσίνα.

Οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου, με ανακοινώσεις τους, υπογραμμίζουν ότι θα συνεχίσουν το κλείσιμο όλων των οδικών αξόνων, όπως κάνουν καθημερινά, ανακοινώνοντας νέο αποκλεισμό για μία ώρα, από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα.

Τρίκαλα: Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων που έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο Ε65. Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα συμμετάσχουν το ερχόμενο Σάββατο στη συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας για τον συντονισμό των δράσεών τους.

Στο πλευρό τους βρίσκονται, με παρουσία και στον χώρο κάθε μέρα, εργατικά συνδικάτα, φοιτητικοί και συνταξιουχικοί σύλλογοι, λαϊκοί φορείς και σωματεία. Οι αγρότες δηλώνουν ότι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, όπως συζητούν και αποφασίζουν κατά τη διάρκεια των καθημερινών συνελεύσεων που γίνονται στον χώρο των μπλόκων.

Ιωάννινα: Αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ήπειρο

Την απόφαση να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους τις επόμενες ημέρες, πήραν χθες βράδυ οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Ηπείρου.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Άρτα, στο μπλόκο της Ιονιας Οδού, συμμετείχαν εκπρόσωποι των μπλόκων Καλπακίου, Λούρου και η επιτροπή αγροτών από τη Θεσπρωτία που σήμερα αναμένεται να μπει στον χάρτη των κινητοποιήσεων.

Όπως αποφάσισαν, από τις 16 του μήνα θα κάνουν συλλαλητήρια και πορείες με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα στις μεγάλες πόλεις της Ηπείρου, με κάλεσμα συμμετοχήςς των φορέων της περιοχής.

Στο μπλόκο της Άρτας, έφθασαν, στις 8 χθες το βράδυ, δεκάδες ταξί σε μια εκδήλωση συμπαράστασης στους αγρότες.

Πάτρα: Παραμένουν στα εννέα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Ελλάδας

Στα εννέα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Ελλάδας, χωρίς όμως μέχρι τώρα να έχουν λάβει οριστικές αποφάσεις για νέες μορφές κινητοποιήσεων.

Στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει κλειστός για έκτη συνεχόμενη ημέρα ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ υπάρχουν ακόμα τρία μπλόκα, στη γέφυρα του Ευήνου από αγρότες της περιοχής του Μεσολογγίου, στην γέφυρα του Μόρνου από αγρότες και κτηνοτρόφους της Ναυπακτίας και της Δωρίδας και στην Αμβρακία οδό από αγρότες και κτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής της Βόνιτσας.

Πηγή: Eurokinissi

Στην Αχαΐα, υπάρχουν τρία μπλόκα και συγκεκριμένα στο νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας και στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο.

Ο κόμβος της Εγλυκάδας παραμένει κλειστός για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, με αποτέλεσμα η κίνηση των αυτοκινήτων να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Επίσης, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στα μπλόκα της Κάτω Αχαΐας και του Αιγίου προχωρούν καθημερινά σε ολιγόωρο αποκλεισμό των αυτοκινητοδρόμων Πατρών - Πύργου και Πατρών - Κορίνθου, αντίστοιχα.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στον κόμβο του Πύργου, όπου σχεδόν κάθε μέρα αποκλείουν για λίγη ώρα τον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου, στην περιοχή των Λεχαινών.

Στο μεταξύ, λόγω των μπλόκων στα οδικά δίκτυα, η αστυνομία συνεχίζει τον σχηματισμό δικογραφιών για το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών και ταυτόχρονα προχωρά στην ταυτοποίηση προσώπων.