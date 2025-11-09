Βορίζια: «Χτενίζουν» τον Ψηλορείτη τα ΕΚΑΜ για τα όπλα του φονικού - Απαντήσεις από τις φυλακές Αλικαρνασσού αναζητεί η ΕΛ.ΑΣ.

Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί η αστυνομία για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι κρατούμενοι στις φυλακές Αλικαρνασσού, εκεί αναζητούν απαντήσεις οι αρχές για το ποιος έδωσε την εντολή για τη βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, λίγο πριν ξεσπάσει το μακελειό.

'Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η βόμβα, η οποία ήταν στην ουσία δυναμίτιδα, δεν κατασκευάστηκε στα Βορίζια, αλλά μεταφέρθηκε εκεί. Κάποιος την παρέλαβε και κάποιος τρίτος την τοποθέτησε. Πρόκειται για μια διαφορετική έρευνα, που κινείται παράλληλα με την κυρίως έρευνα για την αιματηρή συμπλοκή.

Εντατικές είναι οι έρευνες της Αστυνομίας και στον Ψηλορείτη για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο πολύνεκρο επεισόδιο στα Βορίζια Ηρακλείου, ενώ παράλληλα αναζητούνται δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, τα οποία -σύμφωνα με τις Αρχές - δεν φαίνεται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό. Δεν υπάρχει καμία μαρτυρία ότι οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποίησαν όπλα στη διάρκεια του επεισοδίου και οι ίδιοι έχουν δηλώσει ότι είναι καλά στην υγεία τους. Η αστυνομία ωστόσο τους αναζητεί για τη μαρτυρία τους αλλά και για τη δική τους προστασία, καθώς η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εύθραυστη.

Βορίζια: Ομάδα της ΕΚΑΜ «χτενίζει» τον Ψηλορείτη

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, μία ενισχυμένη διμοιρία της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ) αναχώρησε από το Ηράκλειο και επιχειρεί στην περιοχή του Ψηλορείτη, ερευνώντας, σπιθαμή προς σπιθαμή, σημεία όπου εκτιμάται ότι μπορεί να έχουν κρυφτεί τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή.

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες για την ταυτότητα όσων συμμετείχαν ενεργά στο επεισόδιο συνεχίζονται. Οι πέντε βασικοί κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη και δύο συγκρατούμενοί τους, έχουν αρνηθεί κάθε εμπλοκή. Δύο εξ αυτών έχουν ήδη προφυλακιστεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας το πρωί σε τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε πως έχουν γίνει συγκεκριμένα βήματα σχετικά με το περιστατικό, τονίζοντας πως «κάποιοι βοήθησαν ουσιαστικά τους δράστες να διαφύγουν από το σημείο και να αποκρύψουν τον οπλισμό, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί ακόμη. Προφανώς, δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής“.

Σχετική ηρεμία στο χωριό

Στο χωριό, οκτώ ημέρες μετά το αιματηρό γεγονός, επικρατεί σχετική ηρεμία. Οι κάτοικοι προσπαθούν να επιστρέψουν στους φυσιολογικούς ρυθμούς της καθημερινότητας. Παρά τις αρχικές πληροφορίες που ανέφεραν ότι σήμερα θα πραγματοποιούνταν τα εννιάμερα μνημόσυνα των δύο νεκρών στο χωριό, η θεία λειτουργία στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια τελέστηκε χωρίς την παρουσία κανενός μέλους των δύο οικογενειών, μόνο με μερικούς κατοίκους που παρακολούθησαν το μυστήριο. Ο ιερέας απηύθυνε μήνυμα ειρήνης και ενότητας, καλώντας όλους «σε αυτοκριτική και αυτοσυγκράτηση, ώστε να πορευόμαστε ειρηνικά στον αγώνα της ζωής».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μνημόσυνο έγινε από την οικογένεια Καργάκη για τον 39χρονο, σε άλλο χωριό, παραπλήσιο της περιοχής, ενώ η οικογένεια της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη τέλεσε μνημόσυνο στον Αλικιανό Χανίων, όπου και έγινε η κηδεία και η ταφή.

Αύριο, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, αναμένεται να επαναλειτουργήσουν το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο της περιοχής, σηματοδοτώντας την προσπάθεια για επιστροφή στην κανονικότητα. Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, αναμένεται η άφιξη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που θα παραμείνουν στο χωριό τουλάχιστον για 15 ημέρες.

Βορίζια: Στο μικροσκόπιο των Αρχών πέντε κρατούμενοι των φυλακών Αλικαρνασσού

Παράλληλα, απαντήσεις για την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που πυροδότησε την αιματηρή σύγκρουση στα Βορίζια, αναζητούν οι Αρχές μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού.

Κάτω από άκρα μυστικότητα, μετήχθησαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, που κρατούνται για ζωοκλοπές, καθώς και δύο ακόμη ποινικοί, επίσης τρόφιμοι των φυλακών. Οι πέντε εξετάζονται για στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στα αίτια της έκρηξης και στη συνέχεια της πολύνεκρης συμπλοκής.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, συνοδεία βαριά οπλισμένων αστυνομικών της ΕΚΑΜ, πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του 39χρονου που έπεσε νεκρός στα Βορίζια οδηγήθηκαν από τις φυλακές Αλικαρνασσού στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Ανάλογη μεταγωγή έγινε και για άλλα δύο πρόσωπα που συνδέονται με το θύμα. Οι τρεις κρατούμενοι, μαζί με δύο συγκρατούμενούς τους, στα κελιά των οποίων είχαν βρεθεί μαχαίρια και δύο κινητά τηλέφωνα, κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας.

Στόχος των Αρχών είναι να εντοπιστεί ποιος έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας, ποιος την κατασκεύασε και ποιος την τοποθέτησε στο σπίτι της μίας οικογένειας.

Βορίζια: Αγροτεμάχιο με επιδότηση ΟΠΕΚΕΠΕ πίσω από τη βόμβα - Το οικογενειακό συμβούλιο που προηγήθηκε

Την ίδια ώρα, ένα αγροτεμάχιο, ανάμεσα σε άλλα ιδιοκτησίας των Καργάκηδων, που πήρε η οικογένεια των Φραγκιαδάκηδων με επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, φαίνεται πως στάθηκε αφορμή για τη βόμβα στο σπίτι των πρώτων στα Βορίζια.

Οπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, οι μακροχρόνιες διαφορές των δύο οικογενειών φαίνεται να εντάθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, όταν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένα μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη αγόρασε ένα αγροτεμάχιο ανάμεσα σε άλλα ιδιοκτησίας των Καργάκηδων. Για αυτό το αγροτεμάχιο, ο ιδιοκτήτης του έλαβε μια σημαντική επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε αντίθεση με τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων της αντίπαλης οικογένειας. Αυτό το γεγονός σύμφωνα με τους αξιωματούχους της ΕΛ.ΑΣ προκάλεσε την οργή και τη ζήλια μελών της οικογένειας Καργάκη, το οποίο σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της κατασκευής του σπιτιού μέλους της αντίπαλης οικογένειας στη γειτονιά τους, αποφάσισαν να αντιδράσουν.

Ετσι φέρονται να αποφάσισαν να αντιδράσουν και μάλιστα, πληροφορίες του καναλιού από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αναφέρουν ότι η απόφαση για την εκδήλωση της βομβιστικής επίθεσης προήλθε μετά από ένα «οικογενειακό συμβούλιο».

Στο «συμβούλιο» αυτό τρία μέλη της οικογένειας, ανάμεσά τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, αποφάσισαν να αντιδράσουν, για να ακολουθήσει το μακελειό του Σαββάτου.

Από την πρώτη ανάλυσή τους προκύπτει ότι η οικογενειακή «ομάδα κρούσης», απαρτιζόταν από τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός, και δύο τουλάχιστον συγγενικά πρόσωπα, που συνέργησαν. Για αυτούς τους δύο συνεργούς, όπως επισημαίνουν αρμόδιες αστυνομικές πηγές, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι είναι ο 43χρονος «ελεύθερος σκοπευτής» με το καλάσνικοφ, κουνιάδος του νεκρού, που φέρεται να ευθύνεται για τον θάνατο της 56χρονης, και ο 48χρονος ξάδερφος του νεκρού, ο οποίος αποτυπώνεται στο βίντεο των δολοφονικών πυρών του πολεμικού όπλου δίπλα στον δράστη.

Στο ρεπορτάζ σημειώνουν επίσης ότι η δράση τους έγινε παρακινούμενη από το οικογενειακό περιβάλλον καθώς κάποιοι συμφώνησαν πως δεν έπρεπε να επιτρέψουν στους Φραγκιαδάκηδες να μείνουν στη δική τους περιοχή.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό της περασμένης εβδομάδας έχουν αποδειχθεί άκαρπες. Οι αστυνομικοί έχουν ψάξει σε κάθε απίθανο μέρος, ακόμη και σε… νεκροταφεία, ωστόσο δεν έχουν εντοπίσει κάτι.

Αυτό που προκάλεσε αίσθηση είναι ότι κατά την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί σε σπίτια, είναι ότι σε ορισμένα βρήκαν καδραρισμένα… εντάλματα σύλληψης σαν ένα τύπου «τίτλος τιμής».



