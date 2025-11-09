Βορίζια: Στο μικροσκόπιο των Αρχών πέντε κρατούμενοι των φυλακών Αλικαρνασσού

Απαντήσεις για την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που πυροδότησε την αιματηρή σύγκρουση στα Βορίζια, αναζητούν οι Αρχές μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού.

Κάτω από άκρα μυστικότητα, μετήχθησαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, που κρατούνται για ζωοκλοπές, καθώς και δύο ακόμη ποινικοί, επίσης τρόφιμοι των φυλακών. Οι πέντε εξετάζονται για στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στα αίτια της έκρηξης και στη συνέχεια της πολύνεκρης συμπλοκής.

Εξετάσεις και ανακρίσεις υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, συνοδεία βαριά οπλισμένων αστυνομικών της ΕΚΑΜ, πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του 39χρονου που έπεσε νεκρός στα Βορίζια οδηγήθηκαν από τις φυλακές Αλικαρνασσού στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Ανάλογη μεταγωγή έγινε και για άλλα δύο πρόσωπα που συνδέονται με το θύμα. Οι τρεις κρατούμενοι, μαζί με δύο συγκρατούμενούς τους, στα κελιά των οποίων είχαν βρεθεί μαχαίρια και δύο κινητά τηλέφωνα, κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας.

Στόχος των Αρχών είναι να εντοπιστεί ποιος έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας, ποιος την κατασκεύασε και ποιος την τοποθέτησε στο σπίτι της μίας οικογένειας.

Ψάχνουν στα βουνά για τα όπλα του μακελειού

Μία εβδομάδα μετά το μακελειό στα Βορίζια, οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση εντοπισμού των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στις δύο δολοφονίες.

Άνδρες της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ και άλλων υπηρεσιών «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή, ακόμη και στα βουνά, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον οπλισμό που παραμένει άφαντος. Η ανεύρεσή του θεωρείται κρίσιμη για την ταυτοποίηση των δραστών που πυροβόλησαν.

Παράλληλες έρευνες και νέες αποκαλύψεις

Αξίζει να σημειωθεί πως το θύμα είχε επισκεφθεί τις φυλακές μία ημέρα πριν το μακελειό, γεγονός που εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή.

Οι δύο συλληφθέντες τραυματίες έχουν ήδη μεταφερθεί σε φυλακές εκτός Κρήτης, ενώ οι απολογίες τους αναμένεται να δοθούν τη Δευτέρα.

Οι Αρχές διεξάγουν δύο παράλληλες έρευνες: μία για την τοποθέτηση της βόμβας και μία για την αιματηρή σύγκρουση που ακολούθησε, με στόχο να αποκαλυφθούν τα πρόσωπα πίσω από το διπλό έγκλημα που συγκλονίζει την Κρήτη.