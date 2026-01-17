Αγροτικά μπλόκα

Τα μέλη της αντιπροσωπείας που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την ερχόμενη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου, ανακοίνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σύσκεψη το βράδυ της Παρασκευής, οι αγρότες που ήδη συμμετείχαν σε συνάντηση στο Μαξίμου, αποφάσισαν να παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι τη Δευτέρα «για λόγους σεβασμού προς τους συναδέλφους», ενώ οι δρόμοι είναι ανοιχτοί όπως και τα τελωνεία.

Στο Μαξίμου 25 εκπρόσωποι και 6 παρατηρητές από όλα τα μπλόκα

Η Αντιπροσωπεία που θα συναντήσει τον Πρωθυπουργό την Δευτέρα είναι:

Ορμένιο: ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Καβάλα: ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Δράμα: ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ

Προμαχώνας: ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μάλγαρα: ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ευζώνους: ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Χαλκιδική: ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ημαθία: ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

Αρτα: ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Αγγελόκαστρο: ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μεγάλα Χωράφια Χανίων: ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Μπράλου: ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Θήβας: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Κάστρου: ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μπλόκο Ευβοίας: ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

Μεσσηνία: ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Τρίκαλα: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κτηνοτρόφος

Σιάτιστα: ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ- Κτηνοτρόφος /ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ αγρότης

Ξάνθη: ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κτηνοτροφος

Σέρρες: ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ κτηνοτρόφος

Ηράκλειο Κρήτης: ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μελισσοκόμος/πρόεδρος Ομοσπονδίας μελισσοκόμων

Μπλόκο Ε 65: ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ /ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Μπλόκο Νίκαιας: ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ /ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ /ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ /ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ (κλάδος αλιείας)/ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ (κτηνοτρόφος)

Από τη λίστα απουσιάζει το όνομα του Κώστα Ανεστίδη από το μπλόκο των Μαλγάρων, στον απόηχο των έντονων αντιδράσεων που ξεσηκώθηκαν από τα υβριστικά σχόλια που έκανε ο αγροτοσυνδικαλιστής εις βάρος του πρωθυπουργού.