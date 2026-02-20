Στην κυκλοφορία το τμήμα της Αττικής Οδού που είχε κλείσει

Σήμερα, στις 06:00 το πρωί θα αποδοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο του Ασπροπύργου μέχρι την είσοδο της Λεωφόρου Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, που είχε κλείσει προκειμένου να γίνουν αναγκαίες τεχνικές εργασίες.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

«Αύριο, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 π.μ. θα αποδοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο Ασπροπύργου μέχρι την είσοδο της Λεωφόρου Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όπου είχε πραγματοποιηθεί αποκλεισμός κυκλοφορίας προκειμένου να γίνουν αναγκαίες τεχνικές εργασίες.

Η αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος που προέκυψε κατά τη διάρκεια των εργασιών βαριάς συντήρησης ολοκληρώθηκε δύο μέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου με τον παραχωρησιούχο, τα συνεργεία του οποίου εργάστηκαν εντατικά και αδιάκοπα.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ευχαριστεί τους οδηγούς για την υπομονή τους και τη συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις της Τροχαίας, κατά τη διάρκεια των αναγκαίων αυτών εργασιών».

Η ανακοίνωση της Νέας Αττικής Οδού:

Η Νέα Αττική Οδός ενημερώνει τους οδηγούς ότι αύριο Παρασκευή και ώρα 06:00 π.μ., θα ολοκληρωθεί, έπειτα και από σχετική απόφαση της Τροχαίας, η άρση όλων των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ήταν σε ισχύ στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού, λόγω των εργασιών βαριάς συντήρησης στη σήραγγα Λιοσίων.

Συνεπώς, από την Παρασκευή 20/2 στις 06:00 π.μ. η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά σε όλο το μήκος του αυτοκινητοδρόμου.