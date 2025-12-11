Δολοφονία στην Φοινικούντα: Στην Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τη διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα, του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη της επιχείρησης, σε βάρος των οποίων εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από την Εισαγγελία και την ανακρίτρια Καλαμάτας.

Οι δύο νέοι κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ καθώς και ένας επιχειρηματίας με καταστήματα στην Αθήνα, οι οποίοι, σύμφωνα με το ένταλμα, θεωρούνται ηθικοί αυτουργοί του εγκλήματος. Και οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν χθες στην περιοχή της Βάρης Αττικής.

Ένα τρίτο πρόσωπο, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα για συνέργεια στο διπλό φονικό, αναζητείται.

Μετά την εκτέλεση των ενταλμάτων από τον αρμόδιο εισαγγελέα, οι δύο κατηγορούμενοι θα μεταχθούν στην Καλαμάτα ώστε να οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας.