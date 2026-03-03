Στη φυλακή για παράνομη είσοδο στη χώρα ο Γεωργιανός που προσήχθη για κατασκοπεία στη Σούδα

Ποινή φυλάκισης 2 ετών και χρηματική ποινή 5 χιλιάδες ευρώ επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές στον 36χρονο Γεωργιανό που ερευνάται για κατασκοπεία στη Σούδα.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Ο αλλοδαπός στην απολογία του, που δόθηκε με τη βοήθεια μεταφράστριας, δήλωσε οδηγός νταλίκας.

Ο Γεωργιανός οδηγείται στη φυλακή, αφού το δικαστήριο δεν όρισε δυνατότητα αναστολής στην έφεση.

Υπενθυμίζεται πως η προσαγωγή του Γεωργιανού έγινε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ βρισκόταν υπό παρακολούθηση εδώ και μήνες από αξιωματούχους της ΕΥΠ.

Στην κατοχή του βρέθηκαν φωτογραφίες του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Gerald Ford (κεντρική φωτογραφία από τον απόπλου από την Σούδα, στις 26 Φεβρουαρίου), ενώ λάμβανε πληροφορίες απευθείας από το Ιράν μέσω εφαρμογής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΥΠ ήδη έχει παραδώσει στην ΕΛΑΣ τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της για τις κινήσεις του 36χρονου. Παράλληλα, οι ελληνικές Αρχές ασφαλείας βρίσκονται σε συνεργασία με τις ξένες υπηρεσίες για διερεύνηση των δραστηριοτήτων και των επαφών του κρατούμενου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 36χρονος εντοπίστηκε από την ΕΥΠ στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων και παρακολουθήσεων που πραγματοποιούνται με εντατικότερο ρυθμό τον τελευταίο χρόνο στις εισόδους της χώρας και τέθηκε υπό επιτήρηση από τις 3 Φεβρουαρίου που έφτασε στη Σούδα.

Εντολές από το Ιράν λάμβανε ο Γεωργιανός που συνελήφθη

Εντολές από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν φέρεται να λάμβανε ο 36χρονος Γεωργιανός που συνελήφθη τη Δευτέρα με την κατηγορία της κατασκοπείας στη στρατιωτική βάση της Σούδας.

Υπενθυμίζεται πως ο άνδρας βρισκόταν υπό παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών από τις 10 Φεβρουαρίου και φέρεται να είχε φωτογραφίσει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford, με σχετικό φωτογραφικό υλικό να εντοπίζεται στον κινητό τηλέφωνο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος λάμβανε εντολές από το Ιράν μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών και παρακολουθούσε στρατιωτικές κινήσεις στην περιοχή. Στο κινητό του βρέθηκε εφαρμογή που χρησιμοποιούν οι «Φρουροί της Επανάστασης».

Επίσης, είχε εγκατασταθεί σε ξενοδοχείο με θέα τον κόλπο της Σούδας, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψή του, προτού εκείνος καταφέρει να ταξιδέψει εκτός Ελλάδας.

Οι ομοιότητες με την περίπτωση του Αζέρου

Η υπόθεση έχει πολλές ομοιότητες με την περίπτωση του 26χρονου Αζέρου, ο οποίος είχε συλληφθεί για κατασκοπεία το περασμένο καλοκαίρι, καθώς φωτογράφιζε τη ναυτική βάση της Σούδας.

Ο 26χρονος είχε συλληφθεί δύο μέρες μετά την σύλληψη ενός άλλου Αζέρου στην Κύπρο, ο οποίος φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Λεμεσό και Πάφο και επισήμως του αποδόθηκε επαφή με τους «Φρουρούς της Επανάστασης» του Ιράν.

Περιστατικό με Τούρκο πολίτη

Σημειώνεται ακόμα πως από την περιοχή της Σούδας συνελήφθη και ένας Τούρκος, ο οποίος φέρεται να φωτογράφιζε τις κινήσεις των πλοίων στην περιοχή.

Ωστόσο δεν προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις παράνομης δραστηριότητας έπειτα από τον έλεγχο του κινητού του τηλεφώνου.