Στάση εργασίας στα λεωφορεία στις 17 Δεκεμβρίου – Πότε σταματούν τα δρομολόγια
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI

Στάση εργασίας στα λεωφορεία στις 17 Δεκεμβρίου – Πότε σταματούν τα δρομολόγια

12/12/2025 • 13:25
Ελλάδα
12/12/2025 • 13:25
Ελλάδα

Σε στάση εργασίας προχωρούν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία.

Αναλυτικά, τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής θα συνεχιστούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή. Αντίθετα, στις υπόλοιπες γραμμές τα λεωφορεία θα σταματήσουν να κινούνται από τις 11:00 μέχρι και τις 17:00. 
 
Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00.

Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα