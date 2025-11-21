Πολύ μεγάλα ύψη βροχής κατέγραψε το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/ Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που σημειώθηκαν σήμερα στην Ήπειρο.

Σε σχετικό χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή της αθροιστικής βροχόπτωσης έως σήμερα στις 18:30 σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη υετού.

Όπως φαίνεται σε αυτόν, στα Λεπιανά 'Αρτας έχουν καταγραφεί 279.6 χιλιοστά βροχής. Όπως τονίζει το meteo.gr/ ΕΑΑ λόγω των προβλημάτων επικοινωνίας που σχετίζονται και με την κακοκαιρία ο σταθμός δεν εμφανιζόταν στους χάρτες των προηγούμενων ανακοινώσεων της ημέρας.

Σημειώνεται ότι λόγω της διακοπής επικοινωνίας με τον σταθμό Πραμάντων Ιωαννίνων το ύψος βροχής που αναφέρεται στον σχετικό πίνακα περιλαμβάνει μόνο την βροχόπτωση έως τις 14:40 και επομένως, όπως επισημαίνει το meteo.gr/ ΕΑΑ είναι πολύ πιθανό το ύψος αθροιστικού υετού στον σταθμό να έχει αυξηθεί.

Επιπλέον, μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν και στο Τέροβο Ιωαννίνων (184.6 χιλιοστά βροχής) καθώς και σε άλλες περιοχές των Ιωαννίνων αλλά και στην Πρέβεζα .

Παράλληλα σε σχετική εικόνα παρουσιάζεται η εκτίμηση της θέσης ισχυρών καταιγιδοφόρων κυτάρρων. Αυτά, όπως επισημαίνει το meteo.gr/ ΕΑΑ, εντοπίζονται ως περιοχές όπου η θερμοκρασία της κορυφής του νέφους (υπολογισμένη από δορυφορικά δεδομένα) είναι χαμηλότερη αυτής της τροπόπαυσης (όπως εκτιμάται από δεδομένα αριθμητικών μοντέλων). Πρόκειται δηλαδή , όπως υπογραμμίζεται, για περιοχές όπου τα ανοδικά ρεύματα της καταιγίδας είναι τόσο ισχυρά ώστε να ξεπερνούν το φράγμα της τροπόπαυσης ("overshooting tops"). «Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η διαφορά τόσο ισχυρότερη εν γένει είναι η καταιγίδα», σημειώνει το meteo.gr/ ΕΑΑ.

Όπως αποτυπώνεται στην εικόνα, είναι εμφανείς οι περιοχές ισχυρών καταιγίδων στην Ήπειρο και βόρεια της Κεφαλονιάς στις 14:30.

Επιπλέον παρουσιάζονται οι περιοχές όπου εκτιμάται ότι υπάρχει πιθανότητα βροχόπτωσης με χρήση δορυφορικών δεδομένων και μετά από επεξεργασία με εξειδικευμένους αλγορίθμους καθώς και οι σταθμοί του δικτύου όπου την ίδια ώρα καταγράφεται βροχόπτωση.

«Στο meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών εφαρμόζουμε σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης της εξέλιξης των καιρικών φαινομένων που βασίζονται σε συνδυαστική χρήση δορυφορικών δεδομένων, αριθμητικών μοντέλων πρόγνωσης και δεδομένων των εκτεταμένου δικτύου μετεωρολογικών σταθμών μας», σημειώνει το meteo.gr/ ΕΑΑ.

Επισυνάπτονται εικόνες με την κατανομή της αθροιστικής βροχόπτωσης έως τις 18:30 της καθώς και με την εκτίμηση της θέσης ισχυρών καταιγιδοφόρων κυτάρρων.

Ακολουθεί βίντεο με τις περιοχές όπου εκτιμάται ότι υπάρχει πιθανότητα βροχόπτωσης με βάση δορυφορικών δεδομένων και σταθμοί του δικτύου όπου την ίδια ώρα καταγράφεται βροχόπτωση