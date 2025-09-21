Φωτογραφία αρχείου
Πυρκαγιά στην Ερμιονίδα: Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα
Eurokinissi
21/09/2025 • 09:28
Ελλάδα
Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Κουνούπι στην περιοχή της Ερμιονίδας το πρωί της Κυριακής, ενώ ήχησε και μήνυμα από το 112 λίγο μετά τις 9π.μ. προς τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις σπεύδουν από Άργος και Ναύπλιο για να ενισχύσουν την προσπάθεια κατάσβεσης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του argolida24.gr η φωτιά καίει πυκνή βλάστηση και κινείται προς κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο βρίσκεται και ο δήμαρχος Ερμιονίδας, Γιάννης Γεωργόπουλος, μαζί με δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και εθελοντές. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής  καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν το έργο. 

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

