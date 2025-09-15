Πυρκαγιά στα Καμένα Βούρλα: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12:15 το μεσημέρι της Δευτέρας στον Άγιο Σεραφείμ του Δήμου Καμένων Βούρλων και καίει χορτολιβαδική έκταση σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία.

Στο σημείο σπεύδουν πυροσβεστικά οχήματα και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, επιχειρούν 38 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ υπάχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 15, 2025

Οχήματα από τον Άγιο Κωνσταντίνο, την Αταλάντη το Αργυροχώρι και την Λαμία σπεύδουν στο σημείο.

Η πυρκαγιά σύμφωνα με το LamiaReport.gr ξεκίνησε από ξερά χόρτα και επεκτάθηκε σε καλαμιές, με αποτέλεσμα να λάβει γρήγορα διαστάσεις.