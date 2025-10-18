Ομάδα Αιγαίου: Μόνιμη συνεργασία με δύο κλινικές του ΕΚΠΑ - Ποιες υπηρεσίες θα απολαμβάνουν οι κάτοικοι ακριτικών νησιών

«Μόνιμη συνεργασία με δύο πανεπιστημιακές κλινικές, την Α΄ Χειρουργική Κλινική στο "Λαϊκό" και την Β΄ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική στο "Αρεταίειο", ξεκινά η Ομάδα Αιγαίου, προκειμένου οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών να μπορούν - σε συνεννόηση με τους γιατρούς των τοπικών δομών - να έχουν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες τριτοβάθμιας φροντίδας.

Με αυτόν τον τρόπο, καλύπτονται ιατρικές ανάγκες που είναι αδύνατον να αντιμετωπιστούν σε τοπικό επίπεδο, εξασφαλίζοντας στους νησιώτες μας άμεση πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη υψηλότατου επιπέδου. Η συνεργασία αυτή δεν παρακάμπτει σε καμία περίπτωση τα τοπικά Νοσοκομεία και τους Ιατρικούς Συλλόγους, τους οποίους σεβόμαστε απολύτως. Αντιθέτως, έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά: οι γιατροί των τοπικών δομών, σύμφωνα με την ιατρική τους κρίση, μπορούν - εφόσον το θεωρούν σκόπιμο - να αξιοποιούν αυτή τη δυνατότητα προς όφελος των ασθενών τους. Η Ομάδα Αιγαίου θα χαρεί να συνεργαστεί στενά με τους τοπικούς φορείς, ώστε η νέα αυτή δυνατότητα να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πάντα με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των νησιωτών μας».

Tα παραπάνω δηλώνει στο Πρακτορείο Fm και στη δημοσιογράφο Τάνια Μαντουβάλου η πρόεδρος της Ομάδας Αιγαίου Ντενίζ Τσιμή από την Κύθνο, όπου αυτό το τριήμερο πραγματοποιείται η χειμερινή αποστολή 2025 της ΑΜΚΕ που εδώ και 31 χρόνια προσφέρει «κύματα αγάπης» σε κάθε κάτοικο μικρού αιγαιοπελαγίτικου νησιού, μέσα από κοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες, για τις οποίες μάλιστα έχει λάβει πάρα πολλές διακρίσεις,από Προέδρους Δημοκρατίας, Ιατρικούς Συλλόγους, θεσμούς και φορείς. Οι φιλανθρωπικές δράσεις είναι αφιερωμένες κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, αν και έχουν πραγματοποιηθεί αποστολές και αλλού, όπως πχ στις Σποράδες.

Ρομποτική χειρουργική, εξωσωματική και βαριατρικές επεμβάσεις

Σύμφωνα με την κ. Τσιμή στην Α΄ Χειρουργική Κλινική του Λαϊκού θα μπορούν να εξυπηρετηθούν περιστατικά στη Μονάδα Ενδοσκοπήσεων Ανώτερου & Κατώτερου Πεπτικού, να αντιμετωπιστούν χειρουργικά για Νοσογόνο Παχυσαρκία, για ήπαρ και πάγκρεας, για κακοήθεις παθήσεις, αιματολογικές νόσους, ενώ θα μπορούν να λάβουν και υπηρεσίες ρομποτικής χειρουργικής. «Στην Β΄ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική του Αρεταιείου οι νησιώτες μας θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν υπηρεσίες υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, αντιμετώπισης καθ΄ έξιν αποβολών και κυήσεων υψηλού κινδύνου, καθώς επίσης υπηρεσίες ενδοσκοπικής Χειρουργικής (Λαπαροσκοπική - Υστεροσκοπική) ουρογυναικολογίας και Επανορθωτικής Χειρουργικής Πυελικού Εδάφους».

Χειμερινή Αποστολή στην Κύθνο

Παρότι είναι ένας κοντινός προορισμός και κάποιοι θα απορούν γιατί βρισκόμαστε στην Κύθνo, οφείλω να σας πω ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ιατρική προληπτική εξέταση των κατοίκων, αναφέρει η Ντενίζ Τσιμή και προσθέτει: «Η αλήθεια είναι ότι μας καθοδήγησε και η ΔΥΠΕ για να έρθουμε εδώ.

Υποστηριζόμαστε από 18 ιατρικές ειδικότητες και έχουμε και πολλές άλλες δράσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως παράδοση εξοπλισμού και υλικών υποστήριξης στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, αλλά και παράδοση εξοπλισμού θέρμανσης ψύξης στα σχολεία, εκπαιδευτικό υλικό και βιβλία σε όλες τις βαθμίδες του σχολείου, εκπαιδευτικές ενημερωτικές ομιλίες, σεμινάρια πρώτων βοηθειών από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, συμβουλευτικές συναντήσεις γονέων, ειδικές ομιλίες για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτιστικά δρώμενα, περιβαλλοντικές και φιλοζωικές δράσεις σε συνεργασία και με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, μαθήματα φιλοζωίας για μαθητές παρουσία τριών πιστοποιημένων σκύλων, επιμορφωτικό σεμινάριο φιλοζωίας για εκπαιδευτικούς, και διαδικτυακό σεμινάριο για το μητρώο ζώων στους δημοτικούς υπαλλήλους, καθώς η βία δυστυχώς στα ζώα καλά κρατεί και έχουμε μπει σε πάγια προγράμματα να εκπαιδεύουμε και να ενημερώνουμε τους δήμους. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί εκπληρώθηκαν όλα τα αιτήματα που μας έστειλαν οι κάτοικοι του νησιού».

Ποιο είναι το πολυδιάστατο έργο των εθελοντών με τα φουσκωτά

Το έργο της Ομάδας Αιγαίου, που αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η παλαιότερη εθελοντική ομάδα στη θάλασσα, είναι πολυδιάστατο, καθώς κινείται από την υγεία και την πρόληψη έως την ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών, την εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση σε επίκαιρα θέματα και την πολιτιστική καλλιέργεια. Ποιες είναι οι δράσεις σας στον διάπλου κάθε Μάιο, που οι κάτοικοι των νησιών περιμένουν τα φουσκωτά με ανυπομονησία και κάθε είσοδός σας σε λιμάνι είναι γιορτή. Προκαλεί δάκρυα χαράς, που αν κάποιος δεν το ζήσει από κοντά δεν είναι εύκολο να το νιώσει ακόμα και αν τα πλάνα στην τηλεόραση είναι κάθε χρόνο εντυπωσιακά, ρωτήθηκε η κ. Τσιμή: «Η μεγάλη μας αποστολή είναι κάθε Μάιο που διαρκεί 10 ημέρες και κάθε φορά επισκεπτόμαστε 6-8 νησιά , συνοδευόμενοι πάντοτε από 18-19 ειδικότητες γιατρών.

Επιτρέψτε μου την έκφραση ότι είμαστε ένα κινητό πλωτό νοσοκομείο, καθώς έχουμε έναν πολύ σύγχρονο εξοπλισμό, τον οποίο συνεχώς ανανεώνουμε. Σε κάθε νησί στήνονται τα ιατρεία, οι υπηρεσίες που δίνουμε είναι αμιγώς εθελοντικές και τονίζω ότι πάντοτε συνεργαζόμαστε με την Πολιτεία, λειτουργούμε συμπληρωματικά και εκείνη υποστηρίζει τις δράσεις μας. Πραγματοποιούμε αντίστοιχες δράσεις με αυτές που σας περιέγραψα ότι κάνουμε αυτές τις μέρες στην Κύθνο και συνεχώς τις εμπλουτίζουμε».

Μνημόνια συνεργασίας με κορυφαίες επιστημονικές εταιρείες

Μέχρι σήμερα η Ομάδα Αιγαίου έχει πραγματοποιήσει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις σε πάνω από 25.000 κατοίκους και περισσότερες από 10.000 αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, ενώ πραγματοποιούνται κατ' οίκον επισκέψεις σε ασθενείς με κινητικά προβλήματα και σε χρόνια κατακεκλιμένους. Σε περιπτώσεις που χρήζουν χειρουργικής επέμβασης, αυτές γίνονται δωρεάν στην Αθήνα από εθελοντές ιατρούς της Ομάδας.

Η Ομάδα Αιγαίου, σύμφωνα με την πρόεδρο, έχει υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με κορυφαίες επιστημονικές εταιρείες και φορείς όπως: Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία, Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία, Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, Εταιρεία Χειρουργικής Κεφαλής & Τραχήλου Αθηνών, ενώ υπάρχει μόνιμη συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Κρίσιμα Έργα Υποδομής - Πως να γίνεις μέρος της αλυσίδας προσφοράς

Η Ομάδα Αιγαίου έχει κατασκευάσει και δωρίσει κρίσιμα έργα υποδομής, μεταξύ των οποίων: μονάδες αφαλάτωσης, δίκτυα ύδρευσης και ταχυ-διυλιστήρια νερού, πολυγήπεδα (basket-volley-handball), γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5 και παιδικές χαρές.

«Σε συνεργασία με την HOPEgenesis, έχουμε συμβάλει στην ίδρυση δύο βρεφονηπιακών σταθμών στην Πάτμο και στους Λειψούς, ενώ έχουμε δημιουργήσει ράμπες ελεύθερης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με κινητικές δυσκολίες, αλλά και 2 πλήρως ανακαινισμένες κατοικίες για τη διαμονή των γιατρών. Επίσης έχουμε εξοπλίσει περιφερειακά ιατρεία με απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, λειτουργικό υλικό, κέντρα πληροφορικής, εξοπλισμό τηλεϊατρικής, ακόμα και με ασθενοφόρο όχημα». Η κ. Τσιμή τονίζει ότι η ομάδα Αιγαίου είναι αμιγώς εθελοντική, χωρίς κανένα έμμισθο ή αμειβόμενο μέλος. «Περισσότεροι από 120 εθελοντές και εθελόντριες συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις μας. Όλα τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις συνδρομές των εθελοντών και το σύνολο των εσόδων από δωρεές και χορηγίες διατίθεται αποκλειστικά για την υλοποίηση των κοινωφελών μας έργων και δράσεων. Η επένδυση αυτή μετατρέπεται άμεσα σε ωφέλιμο κοινωνικό αντίκτυπο».

Σημειώνεται ότι τα περισσότερα φουσκωτά που συμμετέχουν στις αποστολές ανήκουν σε εθελοντές, οι οποίοι τα διαθέτουν στην Ομάδα για να επιτελέσει το έργο της. Ανάλογα με τις συμμετοχές, κάθε φορά είναι 11-13 φουσκωτά, συν το κλειστό τύπου σκάφος ΜΗΝΑΣ που μεταφέρει τον εξοπλισμό όλων των ειδικοτήτων. Πώς μπορεί αλήθεια να γίνει κανείς μέρος της αλυσίδας προσφοράς, είναι το τελευταίο ερώτημα που τέθηκε στην πρόεδρο της Ομάδας Αιγαίου Ντενίζ Τσιμή. «Μπαίνοντας κάποιος στην σελίδα μας https://omadaaigaiou.gr/ μπορεί να πατήσει είτε Γίνε Υποστηρικτής, είτε κάνε Δωρεά και να συμπληρώσει τη φόρμα ενδιαφέροντος, ανάλογα με το τι θέλει να επιλέξει».