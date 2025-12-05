Οι αγρότες άνοιξαν το τελωνείο του Προμαχώνα - Εκατοντάδες νταλίκες περνούν από τα σύνορα

Κανονικά πραγματοποιείται από τις 18:00 η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα καθώς οι αγρότες, όπως είχαν ανακοινώσει το μεσημέρι στις 12 που έκλεισαν τα σύνορα μόνο για τα φορτηγά, άνοιξαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αυτήν την ώρα εκατοντάδες νταλίκες διέρχονται από το τελωνείο αφού και από την Ελληνική και τη Βουλγαρική πλευρά είχε σχηματιστεί ουρά χιλιομέτρων από τις νταλίκες.



Νωρίτερα, ουρές χιλιομέτρων από νταλίκες είχαν σχηματιστεί σε Ελλάδα και Βουλγαρία μετά την απόφαση των αγροτών να κλείσουν μόνο για τα φορτηγά τον μεθοριακό σταθμό από τις 12:00 μέχρι τις 18:00.

Θεσσαλονίκη: Αγρότες απέκλεισαν το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη απέκλεισαν στις 6.30 το απόγευμα οι αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων. Ο αποκλεισμός αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις 8 το βράδυ. Κλειστό παραμένει από τη Δευτέρα το ρεύμα προς Αθήνα.

Οι αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο σε διασταύρωση 500 μέτρα πριν το τελωνείο της Εξοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό από τις 5.30 το απόγευμα και έχουν ανακοινώσει ότι θα διαρκέσει μέχρι τις 9.30 το βράδυ.

Θεσσαλονίκη: Οι αγρότες απέκλεισαν την κυκλοφορία στην αερογέφυρα της Θέρμης

Την ίδια ώρα, απέκλεισαν την κυκλοφορία και στην αερογέφυρα της Θέρμης οι αγρότες, οι οποίοι ενισχύουν τα μπλόκα τους στη Θεσσαλονίκη.

Τα τρακτέρ επέτρεπαν τη μετακίνηση μόνο σε ευπαθείς ομάδες, όπως είναι τα ασθενοφόρα, με τον αποκλεισμό, ωστόσο, να μην έχει μεγάλη διάρκεια και τους αγρότες να απελευθερώνουν την κυκλοφορία μετά από περίπου μία ώρα.

Ένταση στα «Πράσινα Φανάρια»: Αγρότες επιτέθηκαν με τρακτέρ σε πεζούς αστυνομικούς, «φονική επίθεση»

Νωρίτερα, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν στα «Πράσινα Φανάρια» στην ανατολική Θεσσαλονίκη, κατά την ένταση που προκλήθηκε ανάμεσα σε αγρότες και δυνάμεις των ΜΑΤ. Ο αστυνομικός δέχθηκε πέτρα και μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 14:00, όταν περίπου 15 άτομα πέρασαν την περίφραξη του αγροκτήματος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στην προσπάθειά τους να κινηθούν προς το αεροδρόμιο. Η αστυνομία αντέδρασε άμεσα, εμποδίζοντας την είσοδο περισσότερων ατόμων και κάνοντας χρήση χημικών για να διαλύσει τους συγκεντρωμένους. Τρακτέρ κάνει όπισθεν προς τα ΜΑΤ - Ακούγονται ύβρεις και παροτρύνσεις

Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά βίντεο, τρακτέρ φαίνεται να κινείται με ταχύτητα όπισθεν προς τους αστυνομικούς των ΜΑΤ οι οποίοι βρίσκονταν πεζοί μπροστά του. Την ώρα της κίνησης ακούγεται καθαρά παρευρισκόμενος αγρότης να φωνάζει: «Πάτα τον! Πάτα τον τον π....η!»

Πέτρες και αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις

Σε άλλα πλάνα που κυκλοφόρησαν, αγρότες φαίνεται να πετρούν πέτρες και διάφορα αντικείμενα προς τις δυνάμεις των ΜΑΤ, επιχειρώντας ταυτόχρονα να διασπάσουν τον κλοιό της ΕΛ.ΑΣ. Η αστυνομία έκανε χρήση χημικών για να απομακρύνει τους συγκεντρωμένους και να αποτρέψει την πρόσβαση προς το αεροδρόμιο. Σύμφωνα με νεώτερες πληροφορίες, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο 424 ΓΝΣΕ.

Π. Μαρινάκης: Δεν μπορεί να γίνει διάλογος όταν οι αγρότες προκαλούν επεισόδια

«Από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα.

Μάλιστα, έχουμε αποδείξει ότι δεν μένουμε στα λόγια, λαμβάνοντας αποφάσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή των νόμιμων αγροτών και κτηνοτρόφων» αναφέρει σε δήλωσή του ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τα επεισόδια που σημειώθηκαν μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη.

«Διάλογος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο "Μακεδονία" της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους», τόνισε.

