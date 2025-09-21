Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος βραβεύτηκε με το ανώτατο μετάλλιο του Πανεπιστημίου Stony Brook

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τιμήθηκε στο Σαουθάμπτον με το Μετάλλιο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Στόνι Μπρουκ, την ανώτατη διάκριση που απονέμει το αμερικανικό ίδρυμα, σε μια τελετή που ανέδειξε το πολυετές έργο του για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η βράβευση συνδυάστηκε με περιήγηση στον κόλπο Σίνεκκοκ, όπου ο Πατριάρχης ενημερώθηκε από ερευνητές για την επιτυχημένη αποκατάσταση του οικοσυστήματος. Η επίσκεψη ανέδειξε τον ρόλο του Βαρθολομαίου, γνωστού διεθνώς ως «Πράσινου Πατριάρχη», στην παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, αλλά και τη συμβολή του Πανεπιστημίου Στόνι Μπρουκ στην έρευνα για τις θαλάσσιες επιστήμες.

Παραλαμβάνοντας το μετάλλιο, ο Πατριάρχης κάλεσε σε συνεχή δράση υπέρ του περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι «κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμο δώρο Θεού». Από την πλευρά της, η πρύτανης του Στόνι Μπρουκ, Αντρέα Γκόλντσμιθ, χαρακτήρισε τον Βαρθολομαίο ηγετική φωνή που ανέδειξε όχι μόνο την επιστημονική αλλά και την ηθική διάσταση της κλιματικής κρίσης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τίτλο «Ωκεανοί της Ελπίδας: Ο Πράσινος Πατριάρχης αναγνωρίζει την αποστολή των θαλάσσιων επιστημών του Στόνι Μπρουκ στο Σαουθάμπτον» και συγκέντρωσε πανεπιστημιακούς, κληρικούς και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας.

Νωρίτερα, ο Πατριάρχης επιβιβάστηκε στο ερευνητικό σκάφος Πέκονικ-Σαουθάμπτον και περιηγήθηκε στον κόλπο Σίνεκκοκ, συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο και άλλους κληρικούς. Οι καθηγητές Κρις Γκόμπλερ και Έλεν Πίκιτς παρουσίασαν τα αποτελέσματα της δεκαετούς έρευνάς τους για την οικολογία της περιοχής.

Η επίσκεψη εντάσσεται στη μακρά σειρά περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών του Οικουμενικού Πατριάρχη, που ήδη από τη δεκαετία του 1990 διοργάνωσε διεθνή συμπόσια για το περιβάλλον σε θάλασσες και ποτάμια ανά τον κόσμο. Σταθμός αυτής της πορείας υπήρξε το 2017, όταν υπέγραψε μαζί με τον Πάπα Φραγκίσκο κοινή διακήρυξη, προειδοποιώντας για τις συνέπειες της οικολογικής ανισορροπίας και καλώντας σε άμεση δράση προς όφελος των μελλοντικών γενεών.