Νέος ΚΟΚ: Οι ποινές για κινητό, αλκοόλ, κράνος, ταχύτητα - Πρόστιμα έως 8.000 ευρώ

Σημαντικές αλλαγές φέρνει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος ξεκίνησε να ισχύει από το περασμένο Σάββατο. Στόχος είναι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα, καθώς η χώρα μας παραμένει στις πρώτες θέσεις στην ΕΕ όσον αφορά τους θανάτους από τροχαία.

Συγκεκριμένα, ενεργοποιήθηκαν οι ψηφιακές κάμερες στην Αττική και τα πρόστιμα αποστέλλονται απευθείας στους παραβάτες μέσω της πλατφόρμας gov.gr, ενώ μια από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την υποτροπή. Πλέον, οι επαναλαμβανόμενες παραβάσεις δεν συμψηφίζονται, αλλά επιφέρουν σωρευτικές ποινές, αυξάνοντας τόσο τα χρηματικά πρόστιμα όσο και τις διοικητικές κυρώσεις, όπως η αφαίρεση διπλώματος ή ακόμα και ποινικές διώξεις.

Αυστηρότερες, πλέον, είναι και οι ποινές για τη χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Συγκεκριμένα, η πρώτη παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 μέρες, ενώ οι επαναλήψεις επιφέρουν πρόστιμα έως 2.000 ευρώ και μεγαλύτερη αφαίρεση άδειας, με ποινικές συνέπειες σε περίπτωση ατυχήματος.

Στις παραβάσεις, για τις οποίες πλέον εφαρμόζονται κλιμακωτές ποινές περιλαμβάνονται, επίσης, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή STOP, η μεγάλη υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, οι «κόντρες» και η οδήγηση μοτοσυκλέτας χωρίς κράνος.

Μέχρι σήμερα, ανεξαρτήτως της πρόκλησης ατυχήματος, η χρήση κινητού επισύρει αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων για 60 ημέρες.

Εφεξής, εάν η παράβαση δεν προκαλέσει ατύχημα, προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες, όμως στην πρώτη υποτροπή η χρηματική ποινή υπερδιπλασιάζεται στα 1.000 ευρώ και η απώλεια της άδειας ανέρχεται στις 180 ημέρες. Εάν ο οδηγός επαναλάβει ξανά την παράβαση, καταλογίζεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και στέρηση άδειας για ένα έτος. Σε περίπτωση, δε, πρόκλησης ατυχήματος, η πρώτη υποτροπή επισύρει πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για τέσσερα έτη. Για τη δεύτερη υποτροπή προβλέπεται πρόστιμο 4.000 ευρώ και 8ετής αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

Ιδιαίτερα αυστηρές ποινές επιβάλλονται και για παράνομη στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ, με πρόστιμα έως 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για έναν χρόνο σε περίπτωση υποτροπής.

Ακόμη ο νέος ΚΟΚ ενισχύει την απρόσκοπτη λειτουργία των δημόσιων μέσων μεταφοράς, αυστηροποιώντας τα πρόστιμα για παράνομες στάθμες και απαγορεύοντας την κίνηση ταξί σε λεωφορειολωρίδες, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων.

Τέλος, η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση αποτελούν βασικά εργαλεία στην προσπάθεια πρόληψης και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, ενώ το στοίχημα παραμένει η κοινωνική αποδοχή και η αλλαγή της οδηγικής κουλτούρας. Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι, ο νέος ΚΟΚ δεν τιμωρεί, αλλά προλαμβάνει, δίνοντας προτεραιότητα στη ζωή και τον σεβασμό στο δρόμο.

Αναλυτικά οι κυρώσεις:

Τι ισχύει:



Παράβαση χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν μήνα.

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 6 μήνες.

Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.

Παραβίαση Ορίου Ταχύτητας

Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 180 ημέρες.

Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.

Κόντρες (με ταχύτητα μεγαλύτερη από 200 χλμ./ώρα):

Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για δύο χρόνια.

Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 8.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για τέσσερα χρόνια.

Πρόκληση ατυχήματος ή δυστυχήματος (άρθρο 290Α Π.Κ.):

Πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης/ζημιάς σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις: Κάθειρξη έως 10 χρόνια.

Πρόκληση θανατηφόρου δυστυχήματος: Κάθειρξη 10-20 χρόνια.

Πρόκληση πολλών θανάτων: Ισόβια κάθειρξη.

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 180 ημέρες.

Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.

Παραβίαση STOP

Χωρίς ατύχημα:

Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 180 ημέρες.

Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.

Με πρόκληση ατυχήματος:

Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για τέσσερα χρόνια.

Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για οκτώ χρόνια.

Ποινικές κυρώσεις: Φυλάκιση έως 10 έτη, 10-30 έτη, ή ισόβια (ανάλογα το αποτέλεσμα).

Οδήγηση χωρίς δίπλωμα οδήγησης

Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για ένα έτος, φυλάκιση έως δύο έτη.

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για τέσσερα χρόνια.

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για οκτώ χρόνια.

Με επικίνδυνη οδήγηση: Ποινές φυλάκισης βάσει Ποινικού Κώδικα.

Πρόκληση τροχαίου ατυχήματος:

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για τέσσερα χρόνια.

Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για οκτώ χρόνια.

Ποινικές κυρώσεις (άρθρο 290Α Π.Κ.):

Πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης/ζημιάς σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις: Κάθειρξη έως 10 χρόνια.

Πρόκληση θανατηφόρου δυστυχήματος: Κάθειρξη 10-20 χρόνια.

Πρόκληση πολλών θανάτων: Ισόβια κάθειρξη.

Παράβαση για τη μη χρήση κράνους

Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν μήνα.

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έξι μήνες.

Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.

Συνεπιβάτης χωρίς κράνος: Πρόστιμο 350 ευρώ, τόσο για τον οδηγό όσο και για τον συνεπιβάτη.

Παράβαση για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν μήνα.

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έξι μήνες.

Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.

Συνοδηγός χωρίς ζώνη: Πρόστιμο 150 ευρώ, τόσο για τον οδηγό όσο και για τον συνοδηγό.

Παράβαση οδήγησης υπό επήρεια αλκοόλ

Ένδειξη μεταξύ 0,5-1,1 g/l: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν μήνα.

Ένδειξη μεταξύ 0,8-1,1 g/l: Πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για τρεις μήνες.

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έξι μήνες.

Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.

Ένδειξη μεγαλύτερη από 1,1 g/l: Πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης & πινακίδων για 180 ημέρες, φυλάκιση 2 μήνες-5 έτη.

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για επτά χρόνια.

Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 10 χρόνια.

Πρόκληση ατυχήματος ή δυστυχήματος (άρθρο 290Α Π.Κ.):

Βαριά σωματική βλάβη/ζημιά: Κάθειρξη έως 10 χρόνια.

Θανατηφόρο δυστύχημα: Κάθειρξη 10-20 έτη.

Πρόκληση πολύνεκρου δυστυχήματος: Ισόβια κάθειρξή.

Παρακώλυση δημόσιας συγκοινωνίας

Παράνομη στάση/στάθμευση: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 70 ημέρες.

Είσοδος ταξί σε λεωφορειολωρίδα

Βεβαίωση παράβασης: Πρόστιμο 150 ευρώ (χωρίς αφαίρεση άδειας).

Εξαιρέσεις: Επιβίβαση/αποβίβαση πελατών, κίνηση τις νυχτερινές ώρες, ταξί μηδενικών ρύπων, οχήματα ΑμεΑ.

Παρκάρισμα σε θέση ΑμεΑ

Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 150 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων κυκλοφορίας για 60 ημέρες, απομάκρυνση οχήματος.

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 180 ημέρες.

Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.

Παρακώλυση κίνησης σιδηροδρόμων

Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες, φυλάκιση έως 5 χρόνια.

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για τέσσερα χρόνια.

Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για οκτώ χρόνια.

Με πρόκληση ατυχήματος (άρθρο 291 Π.Κ.): Κάθειρξη έως 20 έτη ή ισόβια.