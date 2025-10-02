Μήνυμα 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Σέρρες

Μήνυμα του 112 ήχησε σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Σέρρες εξαιτίας των ισχυρών βροχών και καταγίοδων που αναμένεται να εκδηλωθούν τις επόμενες ώρες έως και αύριο το μεσημέρι.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα καλεί τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

«Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Σερρών από τις βραδινές ώρες της 2/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 3/10/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το μήνυμα.

Αυτή την ώρα βρέχει σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, χωρίς, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, να έχουν παρουσιαστεί προβλήματα.

Σημειώνεται ότι, η κακοκαιρία μετακινείται προς τα ανατολικά τμήματα της χώρας και θα επηρεάσει τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται την Παρασκευή:

Πυροσβεστική: Πάνω από 80 κλήσεις δέχτηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων λόγω της κακοκαιρίας

Παράλληλα, δεκάδες κλήσεις δέχτηκε σήμερα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την εκδήλωση ισχυρών βροχών, καταιγίδων και τοπικών χαλαζοπτώσεων σε περιοχές της χώρας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική σήμερα από τις πρώτες πρωινές ώρες έως τις 21.30 το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί:

Στην Αττική: 29 κλήσεις, με ενέργειες σε 8 αντλήσεις υδάτων και 10 κοπές δέντρων.

Στην Αιτωλοακαρνανία: 30 κλήσεις με ενέργειες σε 8 αντλήσεις υδάτων, 4 κοπές δέντρων και 3 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στη Μεσσηνία: 8 κλήσεις με ενέργειες σε 3 αντλήσεις υδάτων

Στην Ήπειρο (Νομοί Πρέβεζας και 'Αρτας ): 15 κλήσεις με ενέργειες σε 6 αντλήσεις υδάτων και 5 κοπές δέντρων.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης – Παρασκευής, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ.

Τη σημαντική αυτή επιδείνωση του καιρού θα προκαλέσουν ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα της κεντρικής Ευρώπης που μέσω της Αδριατικής θα έρθουν στην περιοχή μας.

Επισημαίνεται πως από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται :

Την Πέμπτη

Από την αρχή της ημέρας μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Την Παρασκευή

Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα: