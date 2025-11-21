Μεταγωγές ατόμων από τις φυλακές Αλικαρνασσού - Ανάμεσα τους δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Παρασκευής μια ευρείας κλίμακας μυστική αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο, με αιφνιδιαστική μεταγωγή κρατουμένων από τις φυλακές Αλικαρνασσού προς σωφρονιστικά ιδρύματα της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, γύρω στις 16:00, κλιμάκια της ΕΚΑΜ εισέβαλαν ξαφνικά στο κατάστημα κράτησης, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση ακόμη και προς υπηρεσιακούς παράγοντες των φυλακών. Οι ειδικές δυνάμεις προχώρησαν άμεσα στην απομόνωση και παραλαβή πέντε κρατουμένων, οι οποίοι θεωρούνται «υψηλού ρίσκου».

Ανάμεσα στους κρατουμένους που μετέφερε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η ΕΚΑΜ, σύμφωνα με τις πληροφορίες του τοπικού καναλιού, βρίσκονται δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη - πατέρας και γιος - και δύο ακόμη «βαριά ονόματα» από την ευρύτερη περιοχή όπου κατάγονται τα μέλη των οικογενειών που εμπλέκονται στο μακελειό στα Βορίζια.

Όλοι τους μεταφέρθηκαν αρχικά στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και αργότερα, με κομβόι οχημάτων υπό την εποπτεία της ΕΚΑΜ, οδηγήθηκαν στο λιμάνι. Εκεί επιβιβάστηκαν σε πλοίο της γραμμής, με τελικό προορισμό την Αθήνα, όπου θα παραδοθούν σε ειδικά κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. για να διανεμηθούν σε διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Η μεταγωγή αιφνιδίασε τόσο τους ίδιους τους κρατούμενους, όσο και τις οικογένειες τους και μάλιστα γυναίκες συγγενείς «κατέρρευσαν» στο άκουσμα της απομάκρυνσης τους από την Κρήτη.

Το άγριο επεισόδιο μέσα στις φυλακές

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, δύο ημέρες πριν από τη μυστική επιχείρηση είχε σημειωθεί σφοδρό επεισόδιο μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη ανάμεσα σε δύο κρατούμενους - πατέρα και γιο - που μεταφέρονται απόψε στην Αθήνα και στο τρίτο μέλος της οικογένειας Καργάκη, τον 23χρονο ανιψιό του 39χρονου θύματος.

Ο 23χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί για την τοποθέτηση του μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, μεταφέρθηκε χθες, υπό πλήρη μυστικότητα, στις φυλακές Νεάπολης, προκειμένου να απομακρυνθεί άμεσα από τους άλλους δύο συγγενείς του θύματος.