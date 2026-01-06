Mε λαμπρότητα ο εορτασμός των Θεοφανείων σε Αθήνα και Πειραιά (pics)

Σε κλίμα κατάνυξης και με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια τελέστηκε νωρίτερα σήμερα στην Αθήνα ο εορτασμός των Θεοφανείων στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου.

Στη συνέχεια, ακολούθησε ο καθαγιασμός των υδάτων στη Δεξαμενή στο Κολωνάκι.

Στο Κολωνάκι βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο Κώστας Μπακογιάννης, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή φωτογραφιών: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Παράλληλα, πλήθος κόσμου και πολιτικοί παρακολούθησαν τη δοξολογία στον Πειραιά. Ανάμεσά τους ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μόραλης, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου και η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

Στο λιμάνι έφτασε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας.



Συγκεκριμένα, ο κ. Τασούλας δήλωσε ότι «μετά το βαθιά εορταστικό Άγιο Δωδεκαήμερο που προηγήθηκε από την ημέρα των Χριστουγέννων έως και την παραμονή των Φώτων, γιορτάζουμε σήμερα τη βάπτιση του Χριστού. Γιορτάζουμε σήμερα τα ολόφωτα Φώτα. Μετέχουμε έτσι και από εδώ, από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, από τον Πειραιά, σε μια σπουδαία γιορτή για να μεταλάβουμε φως και αλήθεια που τόσο χρειαζόμαστε αυτή την ημέρα. Και να μεταλάβουμε αυτό το φως και την αλήθεια από την πηγή τους, ώστε να μετατρέψουμε αυτό ακριβώς το φως, σε δική μας προσωπική και συλλογική αναγέννηση και να μπορέσουμε να πορευτούμε μπροστά με αυτοπεποίθηση και σιγουριά».

Πρόσθεσε ότι «χάρη σε αυτό το φως και χάρη σε αυτή την πολύτιμη αλήθεια, αποκτούν ένα λαμπερό νόημα, ιδιαίτερα λαμπερό νόημα, οι αξίες της αυτοθυσίας, του αλτρουϊσμού, της συνοχής, της ενότητας, του ανθρωπισμού και της αλληλοκατανόησης. Αξίες οι οποίες, εάν γίνουν οδηγός μας, τότε μόνο ελπιδοφόρα θα είναι η πορεία που μας περιμένει στο μέλλον.Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!».

Δείτε φωτογραφίας από τον εορτασμό των Θεοφανίων στον Πειραιά:

Πηγή φωτογραφιών: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI