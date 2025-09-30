Κύκλωμα με απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ: Πλαστά τιμολόγια ύψους 20 εκατ. ευρώ - 17 συλλήψεις

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται από το πρωί της Τρίτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και λογιστές, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Αρχηγικό μέλος της οργάνωσης φέρεται να είναι ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού και πρώην υποψήφιος δήμαρχος Αχαρνών. Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι αποδέκτης εικονικών τιμολογίων ήταν και γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής, στον οποίο φέρονται να έχουν εκδοθεί παραστατικά ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής.

Συνολικά, το ύψος των πλαστών τιμολογίων που χρησιμοποιήθηκαν για την επιστροφή ΦΠΑ σε «μαϊμού» επιχειρήσεις εκτιμάται ότι αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ.