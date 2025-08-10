Κομοτηνή: Φωτιά στην περιοχή Νέα Μοσυνούπολη - Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112
Φωτογραφία Αρχείου
Φωτογραφία Αρχείου

Κομοτηνή: Φωτιά στην περιοχή Νέα Μοσυνούπολη - Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112

10/08/2025 • 10:42
Ελλάδα
10/08/2025 • 10:42
Ελλάδα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στη Ροδόπη, στην περιοχή Νέα Μοσυνούπολη. 

Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής με 32 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα και 1 ελικόπτερο να επιχειρούν στο σημείο. Συνδρομή παρέχεται και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

 Γύρω στις 09:30 το πρωί στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους καλώντας τους να είναι σε επιφυλακή.

ΡΟΔΟΠΗ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ