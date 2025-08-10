Κομοτηνή: Φωτιά στην περιοχή Νέα Μοσυνούπολη - Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στη Ροδόπη, στην περιοχή Νέα Μοσυνούπολη.

Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής με 32 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα και 1 ελικόπτερο να επιχειρούν στο σημείο. Συνδρομή παρέχεται και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κομοτηνή. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες , μια ομάδα πεζοπόρου της #7ης_ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025

Γύρω στις 09:30 το πρωί στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους καλώντας τους να είναι σε επιφυλακή.