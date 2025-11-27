Κακοκαιρία Adel: Σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου λόγω της κακοκαιρίας που θα επικρατήσει έως αύριο Παρασκευή (28 Νοεμβρίου 2025). Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΡΤ, σήμερα, Πέμπτη, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα, στη Λακωνία, καθώς και στην Κεντρική Μακεδονία (Νομοί Σερρών και Χαλκιδικής), την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη



Αύριο, Παρασκευή, συνεχίζεται η κακοκαιρία στη χώρα μας, ωστόσο στη δυτική Ελλάδα ο καιρός θα γίνει γρήγορα άστατος. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πολύ ισχυρά στην ανατολική Μακεδονία τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε σήμερα κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.



Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) επικοινώνησε με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.





