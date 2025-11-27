Κακοκαιρία Adel: Μεγάλη ανησυχία για τις κατολισθήσεις στα Τζουμέρκα - Τεράστιες ζημιές σε υποδομές (pics)

Οι παρατεταμένες και σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών έφεραν εικόνες καταστροφής στα Άγναντα Τζουμέρκων, όπου τα ξημερώματα της Πέμπτης (27/11) σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση στον Πάνω Μαχαλά.

Μεγάλος όγκος γης υποχώρησε ξαφνικά, παρασύροντας τμήμα της πλαγιάς κάτω από τις αυλές των σπιτιών και αφήνοντας ολόκληρες κατοικίες κυριολεκτικά μια «ανάσα» από το κενό.





Πηγή: APOHXOS.GR/EUROKINISSI



Η πλαγιά έχει καταρρεύσει σε βάθος πολλών μέτρων, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αλλά και εξαιρετικά επικίνδυνο μέτωπο κατολίσθησης.

Κάτοικοι και τοπικές αρχές παρακολουθούν με μεγάλη αγωνία την εξέλιξη, καθώς η αστάθεια του εδάφους παραμένει και υπάρχει φόβος για νέες κατολισθήσεις.



Ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, μιλώντας στον Alpha, τόνισε πως τα Τζουμέρκα βρίσκονται αντιμέτωπα με το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής, κάνοντας λόγο για τεράστιες ζημιές σε υποδομές.





Όπως ανέφερε, οι υποδομές έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές και τα συνεργεία της Περιφέρειας εργάζονται ασταμάτητα για να καθαρίσουν σημεία του οδοστρώματος και να ανοίξουν προσωρινά περάσματα, ώστε η περιοχή να παραμείνει λειτουργική, κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο, δεδομένου ότι αποτελεί τουριστικό προορισμό για τα Χριστούγεννα.



Σε ό,τι αφορά το κόστος των αποκαταστάσεων, ο Αλέξανδρος Καχριμάνης υπολόγισε ότι το συνολικό ποσό θα προσεγγίσει το ένα εκατομμύριο ευρώ, καθώς το εύρος των ζημιών είναι εκτεταμένο και απαιτεί άμεσες επεμβάσεις.





