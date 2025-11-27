Η κακοκαιρία Adel πλήττει την Αθήνα - Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Η κακοκαιρία Adel χτυπά την Αθήνα, αυτή την ώρα, καθώς λίγο πριν τις 19:00, ξέσπασε έντονη καταιγίδα.



Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τρίτη. Η κακοκαιρία Adel φέρνει βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, την Πέμπτη και την Παρασκευή,

Την Πέμπτη (27/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην Αιτωλοακαρνανία, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Την Παρασκευή (28/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Β. Στα νησιά του Ιονίου και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες.

Γ. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.

Δ. Στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Ακολουθεί η σχετική ανάρτηση του μετεωρολόγου και διευθυντή του Τομέα Υδρολογίας & Φυσικών Καταστροφών, Θοδωρή Κολυδά:

Η κακοκαιρία AdelStorm εξελίσσεται ομαλά και το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την #ΕΜΥ δεν έχει υποστεί αλλαγές

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ΩΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ:

Πέμπτη απόγευμα : Η προσοχή μας στρέφεται κυρίως στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, καθώς επίσης Κεντρική Ανατολική Μακεδονία Θράκη Την Πέμπτη το βράδυ προσοχή σε Αιτωλοακαρνανία (πάλι) καθώς επίσης Μεσσηνία και Λακωνία. Στη Βόρεια Ελλάδα από Ασπροβάλτα και ανατολικότερα. Την Παρασκευή το πρωί η δυτική και νότια Πελοπόννησος καθώς επίσης η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη - Ιδιαίτερη προσοχή στη Θάσο. Απο την Αττική θα έχουμε διπλό πέρασμα με φαινόμενα, ένα τη νύχτα και άλλο μετά τα ξημερώματα της Παρασκευής.

4 Παρασκευή απόγευμα: To πρόβλημα μετατοπίζεται πλέον σε Ανατολική Μακεδονία Θράκη καθώς επίσης και στο Ανατολικό Αιγαίο (Χίος Σάμος Ικαρία προσοχή) Την Παρασκευή το βράδυ οι ίδιες περιοχές, μαζί με Δωδεκάνησα. Προσοχή σε Θάσο και Σάμο) Από το πρωί ως το μεσημέρι Σαββάτου το βάρος μετατοπίζεται στα Δωδεκάνησα με εξασθένηση.











