Ιός Δυτικού Νείλου: Πρώτο κρούσμα στην Κρήτη - Συνολικά 87 κρούσματα στην Ελλάδα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κρήτη μετά την καταγραφή του πρώτου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στο νησί.

Πρόκειται για έναν 60χρονο άνδρα από χωριό του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ με συμπτώματα μηνιγγίτιδας.

Ο ασθενής βρίσκεται σε ανοσοκαταστολή, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των υγειονομικών αρχών.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη, το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως εγχώριο, καθώς ο ασθενής δεν είχε ταξιδέψει πρόσφατα. Ήδη έχει ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, με εκτεταμένους ψεκασμούς να πραγματοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί παγίδες για τη συλλογή κουνουπιών, τα οποία θα εξεταστούν στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας του ΙΤΕ, ενώ εντατικοποιούνται οι έλεγχοι σε αιμοδοσίες και αιμοληψίες.

Στο πλαίσιο της πρόληψης, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα ενημέρωση των κατοίκων με τη μέθοδο «πόρτα – πόρτα», ανέφερε ο κ. Παπαδάκης.

Ιός Δυτικού Νείλου: 87 εγχώρια κρούσματα – 7 θάνατοι

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση του ΕΟΔΥ, από την αρχή της περιόδου 2025 και μέχρι τις 24/9/2025, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 87 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 70 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 17 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Συνολικά, κατά την ίδια περίοδο έχουν καταγραφεί 7 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 65 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων: 80 έτη, εύρος: 66 – 86 έτη).

Ιός του Δυτικού Νείλου: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

ΆτομΑ μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα με ανοσοκαταστολή και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά και ως εκ τούτου θα πρέπει να προστατεύονται από τα τσιμπήματα κουνουπιών με ιδιαίτερη προσοχή και συνέπεια.

Πώς μεταδίδεται

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών. Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά (ορισμένα είδη κυρίως άγριων πτηνών), ενώ οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί δεν μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια.

Η πλειοψηφία των ατόμων που μολύνονται από τον ιό δεν αρρωσταίνουν καθόλου ή παρουσιάζουν μόνο ήπια νόσο, ενώ λίγα άτομα (<1% όσων μολύνονται) εμφανίζουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει το νευρικό σύστημα (κυρίως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα).

Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 50 ετών) κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά, καθώς και άτομα με ανοσοκαταστολή και χρόνια υποκείμενα νοσήματα.

Ο ΕΟΔΥ σημειώνει πως, καθώς η επιδημιολογία του ιού είναι σύνθετη και καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι περιοχές κυκλοφορίας του ιού και οι περιοχές εμφάνισης κρουσμάτων κατά την τρέχουσα περίοδο 2025 (και σε κάθε περίοδο μετάδοσης) δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια.

