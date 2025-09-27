Η Βουλή τιμά τη Διεθνή Ημέρα Νοηματικών Γλωσσών – Φωταγωγήθηκε το Κοινοβούλιο

Η Βουλή των Ελλήνων, με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Εβδομάδας Κωφών, τιμά απόψε τη Διεθνή Ημέρα Νοηματικών Γλωσσών, φωταγωγώντας την πρόσοψη του κτηρίου της ως ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης στη γλώσσα, την ταυτότητα και τον πολιτισμό των Κωφών πολιτών, ενισχύοντας ταυτόχρονα το μήνυμα της ισότητας και της ορατότητας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, «η νοηματική γλώσσα δεν είναι μία. Η κάθε χώρα αναπτύσσει τη δική της με διαφορετικές χειρομορφές και αλφάβητο. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωφών, περίπου 72 εκατομμύρια Κωφών ανθρώπων, στον κόσμο, χρησιμοποιούν 300 διαφορετικές νοηματικές γλώσσες. Η Διεθνής Εβδομάδα Κωφών θεσπίστηκε το 1958 από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωφών (WFD) και εορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερη ημέρα αυτής της εβδομάδας είναι η 27η Σεπτεμβρίου, η οποία έχει ανακηρυχθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως Διεθνής Ημέρα Νοηματικών Γλωσσών, προς τιμήν της ίδρυσης της WFD το 1951».

Η Βουλή των Ελλήνων, με τη σημερινή φωταγώγηση, συμμετέχει ενεργά στον παγκόσμιο εορτασμό και στέλνει μήνυμα στήριξης για την προώθηση των δικαιωμάτων και την κοινωνική ένταξη των Κωφών συμπολιτών μας, τονίζεται στην ανακοίνωση του ελληνικού κοινοβουλίου.-