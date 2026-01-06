Χανιά: Μεγάλη φωτιά στην Κίσσαμο - Ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσβεση

Εφτά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από Χανιά, Κάντανο, Καστέλι και Βρύσες έχουν ριχτεί στη μάχη με τις φλόγες, στην πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα στο χωριό Κεφάλι στην Κίσσαμο. Το έργο των ανδρών της Πυροσβεστικής δυσκολεύουν οι ισχυροί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό η πυρόσβεση εξελίσσεται με καλούς ρυθμούς, οι φλόγες έχουν προκαλέσει μικρές ζημιές σε αυλές σπιτιών χωρίς όμως να κρίνονται σοβαρές. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να μην φτάσουν οι φλόγες σε σπίτια στην περιοχή τα οποία είναι ακατοίκητα.

Όπως είπε ο Δήμαρχος Κισσάμου Γιώργος Μυλωνάκης, η φωτιά δεν απειλεί τον οικισμό του χωριού, αν και υπάρχουν αναφορές πως καίει κοντά σε σπίτια. Επιχειρεί ήδη και ένα πεζοπόρο τμήμα στο σημείο, ενώ έχει ζητηθεί και ένα δεύτερο.

Ένα παλιό καφενείο, που ήταν κλειστό, κάηκε από τη φωτιά.