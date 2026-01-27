Νέο βίντεο από την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» που έκανε τη νύχτα μέρα (pics&vids)

Νέο βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη φονική έκρηξη στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργατριών.

Κάμερα ασφαλείας σε κατοικία στην περιοχή της Αγίας Κυριακής κατέγραψε καρέ-καρέ τη στιγμή της έκρηξης.

Στο οπτικό υλικό, λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, λίγα χιλιόμετρα από το εργοστάσιο, η νύχτα μετατρέπεται σε μέρα από την ισχυρή λάμψη που φωτίζει τον ουρανό μέσα σε δευτερόλεπτα.

Το βίντεο, που δημοσιεύθηκε από το trikalaopinion.gr, αποτυπώνει ξεκάθαρα το μέγεθος και την ένταση της έκρηξης.

Έρευνες για τα αίτια

Παράλληλα, απαντήσεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στη φονική έκρηξη, η οποία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στην εθνική οδό Τρικάλων – Καρδίτσας, αναζητούν οι αρμόδιες αρχές. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους πέντε γυναίκες που εργάζονταν στη νυχτερινή βάρδια.

Από τις πρώτες ώρες, στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, συλλέγοντας στοιχεία, ενώ έχουν οριστεί ειδικοί πραγματογνώμονες, μεταξύ των οποίων χημικός, ηλεκτρολόγος και πυροτεχνουργός.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, η εικόνα που παρουσιάζει το εργοστάσιο παραπέμπει σε ενδεχόμενη μεγάλη διαρροή πριν από την έκρηξη, κάτι που θα μπορούσε να εξηγήσει τόσο την ένταση του ωστικού κύματος όσο και τη μεγάλη έκταση της φωτιάς που ακολούθησε.

Επίσης, μέσα από τις καταθέσεις εργαζομένων που επέζησαν, οι αξιωματικοί επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες που επικρατούσαν τη στιγμή της έκρηξης.

Το επικρατέστερο σενάριο

Το σενάριο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες κάνει λόγο για διαρροή προπανίου. Έχει αναφερθεί ότι η έκρηξη προηγήθηκε της φωτιάς, ενώ εξετάζεται αν είχε γίνει αντιληπτή κάποια χαρακτηριστική οσμή που θα μπορούσε να υποδηλώνει διαρροή, αν και στην περίπτωση του προπανίου η ανίχνευσή της δεν είναι εύκολη.

Οι εξωτερικές δεξαμενές προπανίου, που μέσω σωληνώσεων τροφοδοτούσαν τους φούρνους, διαπιστώθηκε ότι ήταν ανέπαφες. Τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο εσωτερικό του εργοστασίου και συγκεκριμένα στο υπόγειο, ενώ οι εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονταν στο ισόγειο, ακριβώς πάνω από το σημείο της έκρηξης.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή και, από έναν σπινθήρα — ακόμη και κατά το άναμμα διακόπτη — να προκλήθηκε η έκρηξη και στη συνέχεια η πυρκαγιά. Κρίσιμο ερώτημα για τις Αρχές είναι αν υπήρχε και αν λειτούργησε σύστημα ανίχνευσης διαρροών.

Εκείνο που προβληματίζει τους αξιωματικούς του ΠΣ είναι ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν αναφέρει ότι αντελήφθη κάποια μυρωδιά πριν από την έκρηξη. Για το λόγο αυτό αφήνουν ανοιχτή μια μικρή πιθανότατα να συνέβαλε στο κακό και κάποια άλλη χημική αιτία.

Σημειώνεται ότι, όπως έγινε γνωστό, η επιχείρηση διέθετε δύο μεγάλες δεξαμενές των 9 κυβικών στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου, με μείγμα προπανίου και βουτανίου, το οποίο μεταφερόταν στις εγκαταστάσεις μέσω ειδικών σωληνώσεων, προκειμένου να λειτουργεί ο χώρος της παραγωγής.

Παράλληλα, δεν έχει αποκλειστεί — αν και θεωρείται λιγότερο πιθανό — το σενάριο η έκρηξη να οφείλεται σε σύννεφο αλευριού, το οποίο ενδέχεται να ήταν αποθηκευμένο στο υπόγειο. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, αιωρούμενη σκόνη μπορεί να λειτουργήσει ως ιδιαίτερα εύφλεκτη ύλη.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των αιτίων της τραγωδίας.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στο χώρο.

Πάνω από 1.000 βαθμοί Κελσίου στο εργοστάσιο εξαιτίας της φωτιάς

Η έκρηξη ακούστηκε στα Τρίκαλα και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά όπου έτριζαν τα τζάμια. Με την έκρηξη άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτήριο.

Από τη φωτιά αναπτύχθηκε θερμοκρασία άνω των 1.000 βαθμών, είναι ενδεικτικό ότι έλιωσε ο χάλυβας ενώ κατέρρευσε μέρος της υποδομής τόσο από την έκρηξη, όσο και από τη θερμοκρασία που αναπτύχθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βασικό σενάριο της «βίαιης έκρηξης» είναι να υπήρξε διαρροή προπανίου που δεν ανιχνεύτηκε και με τη βοήθεια σπινθήρα να προκλήθηκε η έκρηξη.

Η φωτιά ακολούθησε ως συνέπεια. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά, με βασικό γιατί δεν ανιχνεύτηκε το αέριο, αν υπήρχαν τέτοιοι ανιχνευτές στο χώρο και εν λειτουργία, πότε ελέγχθηκε η επάρκεια των συστημάτων.

Νέα ανακοίνωση της «Βιολάντα»: Πέντε οικογένειες θρηνούν – Μηνιαία οικονομική στήριξη και ψυχολογική βοήθεια

Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» μετά την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενές της, με τη διοίκηση να εκφράζει δημόσια τη θλίψη της για την απώλεια.

Όπως αναφέρεται σε νέα ανακοίνωση της Τρίτης, «πέντε οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους», ενώ η εταιρεία τονίζει ότι «αυτή τη στιγμή προέχει ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και η φροντίδα για όσους πλήττονται άμεσα και έμμεσα από αυτή την τραγωδία».

Με «απόλυτο σεβασμό» προς τις οικογένειες των θυμάτων, η διοίκηση της εταιρείας ανακοινώνει σειρά πρωτοβουλιών οικονομικής ενίσχυσης, πέραν των αποζημιώσεων που προβλέπονται για τους νόμιμους δικαιούχους.

Η βιομηχανία ανακοινώνει επίσης τη λειτουργία γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων. Η υποστήριξη θα απευθύνεται τόσο στις οικογένειες των θυμάτων όσο και στο σύνολο των εργαζομένων, που, όπως σημειώνεται, «βιώνουν τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βιολάντα:

«Η Βιολάντα πενθεί.

Πέντε οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους. Εμείς θρηνούμε πέντε δικούς μας ανθρώπους. Ανθρώπους της οικογένειας Βιολάντα. Μητέρες, εργαζόμενες, ζωές που κόπηκαν απότομα. Αυτή τη στιγμή προέχει ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και η φροντίδα για όσους πλήττονται άμεσα και έμμεσα από αυτή την τραγωδία. Στεκόμαστε δίπλα τους με διακριτικότητα και έμπρακτη στήριξη.

Με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε, η Διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους:

Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόποση με τον μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους.

Άμεση καταβολή ποσού ισόποσου με έξι (6) μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών

Παράλληλα, η εταιρεία θέτει σε λειτουργία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, τόσο για τις οικογένειες που επλήγησαν όσο και για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας που βιώνουν τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας, και θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης που θα είναι απαραίτητες.

Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς οδύνης κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι η εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων. Η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν στις εγκαταστάσεις μας. Τους ευχαριστούμε θερμά για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουν και συνεργαζόμαστε πλήρως μαζί τους για την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του δυστυχήματος».

Γ. Κεφαλογιάννης: Ενδεχομένως την Τρίτη να έχουμε μια πρώτη εικόνα για τα αίτια της έκρηξης

Στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα, στην οποία έχασαν τη ζωή τους τέσσερις γυναίκες, εργαζόμενες στο εργοστάσιο, ενώ αγνοείται ακόμη μία, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο "EΡΤnews".

Συγκεκριμένα, ο κ. Κεφαλογιάννης αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων για τη σημερινή τραγωδία, τόνισε ότι έχει μεταβεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού από την πρώτη στιγμή στο σημείο και προσέθεσε ότι συνεργάζονται με τις εισαγγελικές αρχές προκειμένου να υπάρχει διασφάλιση του χώρου και συλλογή των στοιχείων.

«Μέχρι τώρα, έχει υπάρξει η συλλογή τεσσάρων σορών και από εκεί και πέρα γίνονται διάφορες ενέργειες προκειμένου να ανασυρθεί και η πέμπτη και να υπάρχει ταυτοποίηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κεφαλογιάννης.

Ερωτηθείς αν αύριο θα υπάρχουν στοιχεία για τα αίτια ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμανε ότι ενδεχομένως να έχουν «μια πρώτη εικόνα από τι προκλήθηκε η έκρηξη και στη συνέχεια η πυρκαγιά».

«Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, υπάρχει το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ πάνω. Σε συνεργασία με τις εισαγγελικές Αρχές έχουν οριστεί και δύο πραγματογνώμονες, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ένας χημικός μηχανικός, ο οποίος θα μας δώσει μία ξεκάθαρη εικόνα, για το τι προκάλεσε καταρχάς την έκρηξη, η οποία στη συνέχεια προκάλεσε και την πυρκαγιά. Είναι αυτονόητο ότι θα διερευνηθεί μέχρι τέλους και γι αυτό σας είπα είναι πολύ σημαντικό από την πρώτη στιγμή να διασφαλιστεί ο χώρος, να μην χαθούν κρίσιμα στοιχεία. Αυτός ήταν κι ο λόγος που η ΔΑΕΕ, έμπειροι του ανακριτικού της Πυροσβεστικής έχουν πάει από την πρώτη στιγμή στο σημείο για να συλλέξουν τα στοιχεία και επαναλαμβάνω ότι σε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές, έχουν οριστεί δύο πραγματογνώμονες που θα μας δώσουν περαιτέρω στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε απόσταση 8 χλμ καταγράφει την εκκωφαντική έκρηξη

Ταυτόχρονα, βίντεο που δημοσίευσε το τοπικό μέσο trikalazoom φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης, πριν το ξέσπασμα της φωτιάς στην μπισκοτοβιομηχανία.

Όπως αναφέρεται, το οπτικό υλικό προέρχεται από κάμερα ασφαλείας στα Τρίκαλα και καταγράφει τον εκκωφαντικό κρότο της έκρηξης στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα».

Το ίδιο μέσο επισημαίνει ότι η κάμερα βρίσκεται σε απόσταση άνω των 8 χιλιομέτρων από το εργοστάσιο, γεγονός που υπογραμμίζει την ένταση της έκρηξης, καθώς ο ήχος ακούγεται με ιδιαίτερη σφοδρότητα.

Το ωστικό κύμα φέρεται να διέσχισε τον αστικό ιστό, προκαλώντας δονήσεις σε παράθυρα κατοικιών και αναστατώνοντας τους κατοίκους, οι οποίοι ξύπνησαν έντρομοι. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν τη σφοδρότητα της έκρηξης, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σημειώθηκε στο υπόγειο της επιχείρησης.

Δείτε το βίντεο:

Το χρονικό της τραγωδίας

Υπενθυμίζεται ότι, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4.00 της Δευτέρας σε πτέρυγα του εργοστασίου παραγωγής τροφίμων, κατά τη διάρκεια της νυκτερινής βάρδιας, ενώ μέσα βρίσκονταν 13 άτομα.

Απ' αυτά τα οκτώ άτομα απομακρύνθηκαν, ενώ πέντε γυναίκες αγνοούνταν και αναζητούνταν. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του εργοστασίου έχει καταρρεύσει.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν επτά άτομα μεταξύ των οποίων και ένας πυροσβέστης, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο ΓΝ Τρικάλων και νοσηλεύτηκαν, για προληπτικούς λόγους, σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας και έλαβαν το πρωί εξιτήριο. Η νεκροψία- νεκροτομή, καθώς και η ταυτοποίηση των σορών θα πραγματοποιηθεί στο ΓΝ Λάρισας.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, μια ομάδα της 8ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) και 9 βοηθητικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν δύο υδροφόρες της Π/Ε Τρικάλων.

Σε κατάσταση σοκ είναι η τοπική κοινωνία των Τρικάλων από αυτή την τραγωδία ενώ η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε ακόμα και σε γειτονικά χωριά, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων.

Οι εργαζόμενοι την Κυριακή είχαν βρεθεί σε εκδήλωση για την πρωτοχρονιάτικη πίτα σε ταβέρνα της περιοχής.

Οι συγγενείς των θυμάτων αμέσως μετά την τραγική είδηση έσπευσαν στον χώρο του τραγικού συμβάντος, προσπαθώντας να ενημερωθούν για την τύχη των δικών τους προσώπων.

Ήδη από το πρωί της Δευτέρας βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τι συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.