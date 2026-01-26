Συλλυπητήριο μήνυμα Γκίλφοϊλ για την πυρκαγιά στη «Βιολάντα»: Στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές
26/01/2026 • 21:59
Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα εξέφρασαν η πρεσβεία των ΗΠΑ και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μέσω ανάρτησης στο Instagram.

«Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της σημερινής τραγικής πυρκαγιάς σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα», αναφέρει η Γκίλφοϊλ. 

Και συνεχίζει: «Οι σκέψεις μας είναι επίσης με τους τραυματίες. Αναγνωρίζουμε το δύσκολο έργο όσων έσπευσαν πρώτοι στο σημείο και στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.»

