Συλλυπητήριο μήνυμα Γκίλφοϊλ για την πυρκαγιά στη «Βιολάντα»: Στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές

Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα εξέφρασαν η πρεσβεία των ΗΠΑ και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μέσω ανάρτησης στο Instagram.

«Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της σημερινής τραγικής πυρκαγιάς σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα», αναφέρει η Γκίλφοϊλ.

Και συνεχίζει: «Οι σκέψεις μας είναι επίσης με τους τραυματίες. Αναγνωρίζουμε το δύσκολο έργο όσων έσπευσαν πρώτοι στο σημείο και στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.»