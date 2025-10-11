Φωτιά στην Εύβοια: Απειλούνται σπίτια - Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις (pics&vid)

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή των Ζαράκων Ευβοίας.

Σύμφωνα με το evima.gr, οι φλόγες έχουν πάρει επικίνδυνες διαστάσεις και αυτή την ώρα βρίσκονται κοντά στα πρώτα σπίτια του χωριού.

Η κατεύθυνση του μετώπου έχει αλλάξει, με τη φωτιά να κινείται πλέον προς τα Μεσοχώρια, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνεμος δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν και επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από την 4η και την 20η ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ

Οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, ενώ κάτοικοι και εθελοντές δίνουν μάχη για να προστατεύσουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους.

Πηγή φωτογραφιών: evima.gr