Φωτιά στη ΒΙ.ΠΕ. Βελεστίνου: Ήχησε το 112 στους κατοίκους για επικίνδυνους καπνούς

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, καθώς πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ Βελεστίνου, στη Μαγνησία.

Συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε βιομηχανική εγκατάσταση και στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην ΒΙΠΕ Βόλου. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 9, 2025

Στους κατοίκους της περιοχής εστάλη μήνυμα του 112, το οποίο τους προειδοποιεί να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρά τους, εξαιτίας επικίνδυνων καπνών, λόγω της φωτιάς.