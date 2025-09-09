Φωτιά στη ΒΙ.ΠΕ. Βελεστίνου: Ήχησε το 112 στους κατοίκους για επικίνδυνους καπνούς
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Φωτιά στη ΒΙ.ΠΕ. Βελεστίνου: Ήχησε το 112 στους κατοίκους για επικίνδυνους καπνούς

09/09/2025 • 17:27
Ελλάδα
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, καθώς πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή  ΒΙ.ΠΕ Βελεστίνου, στη Μαγνησία.

Συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε βιομηχανική εγκατάσταση και στο σημείο επιχειρούν  22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Στους κατοίκους της περιοχής εστάλη μήνυμα του 112, το οποίο τους προειδοποιεί να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρά τους, εξαιτίας επικίνδυνων καπνών, λόγω της φωτιάς.

