Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο: Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα στη 16χρονη

Αντιμέτωπη με δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα είναι η 16χρονη που μαχαίρωσε 14χρονη συμμαθήτριά της σε σχολείο της Κυψέλης, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε εναντίον της η Εισαγγελία ανηλίκων.

Η ποινική δίωξη σε βάρος της ανήλικης αφορά τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της οπλοφορίας μέσα σε σχολικό συγκρότημα και το πλημμέλημα της οπλοχρησίας. Η κατηγορούμενη παραπέμπεται σε ανακριτή ανηλίκων για την απολογία της.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε σχολείο της Κυψέλης, όπου η 16χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι τύπου πεταλούδας σε 14χρονη συμμαθήτριά της. Το θύμα διακομίσθηκε σε νοσοκομείο.

Για την κατηγορούμενη ήταν η πρώτη μέρα στο εν λόγω σχολείο καθώς φαίνεται να είχε αποφασιστεί η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος λόγω παραβατικής συμπεριφοράς.

ΕΔΕ από το υπουργείο Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας προχωρεί στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού τραυματισμού μαθήτριας από συμμαθήτριά της εντός σχολικής μονάδας της Αττικής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

Σε ό,τι αφορά τη μαθήτρια που φέρεται να έχει τελέσει την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη, το Υπουργείο Παιδείας δεν δύναται να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο ή ενέργεια, πριν την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς.