Επέτειος του «ΟΧΙ»

Με τους καθιερωμένους 21 κανονιοβολισμούς από τον λόφο του Λυκαβηττού σηματοδοτήθηκε η έναρξη των εορτασμών για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Ο πρώτος κανονιοβολισμός έπεσε στις 6:47 το πρωί. Ακολούθησαν 20 κανονιοβολισμοί, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, από το πυροβολείο του Λυκαβηττού ανήμερα της εθνικής επετείου.

Λίγο μετά πραγματοποιήθηκε, στις 08:00, η επίσημη τελετή έπαρσης της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Όσοι βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας στον Ιερό Βράχο παρακολούθησαν τους Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς να υψώνουν στον ιστό τη σημαία και άκουσαν την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.