Εντοπισμός 200 μεταναστών στη Γαύδο

Περίπου 200 άτομα εντοπίστηκαν στην παραλία της Τρυπητής στη Γαύδο και αυτή την ώρα γίνεται επιχείρηση συγκέντρωσης τους, ενώ ανοιχτά της Γαύδου έχει εντοπιστεί μία ακόμα βάρκα με άγνωστο προς το παρόν αριθμό μεταναστών.

Νωρίτερα το πρωί, 59 άνδρες μετανάστες περισυνελέγησαν από το φορτηγό πλοίο ADMIRAL DE RIBAS (σημαίας Παλάου) στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Μεταφέρθηκαν με σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι Τηγάνι Παλαιόχωρας και οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Την υπόθεση χειρίζεται το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Κείμενο σε εξέλιξη...