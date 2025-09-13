Το καλάθι της ΔΕΘ, οι δημοσκοπήσεις και το γύρισμα της πλάτης στον λαϊκισμό

Μόλις ολοκληρωθεί η σημερινή ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όλα τα… χαρτιά των κομμάτων θα έχουν πλέον πέσει στο… τραπέζι.

Οι πολίτες θα έχουν μπροστά τους την πλήρη εικόνα των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών που προτείνει κάθε πολιτικός αρχηγός και κατ’ επέκταση θα μπορούν να συγκρίνουν, να αξιολογήσουν και, εν τέλει, να επιλέξουν μεταξύ ρεαλιστικών λύσεων και θεωρητικών διακηρύξεων. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το επόμενο διάστημα το τοπίο θα αρχίσει να αποτυπώνεται με μεγαλύτερη ευκρίνεια στις δημοσκοπήσεις που έρχονται.

